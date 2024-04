Lehečka má formu, teď v Madridu poprvé vyzve Nadala. Bejlek i Menšík končí

Tenista Jiří Lehečka postoupil na antukovém turnaji série Masters v Madridu do osmifinále po vítězství za dvě hodiny 6:4, 7:6 nad Brazilcem Thiagem Monteirem. V dalším kole se poprvé v kariéře střetne s dvaadvacetinásobným grandslamovým vítězem Rafaelem Nadalem ze Španělska. Jakub Menšík skončil po porážce s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem, zápas osmnáctiletý český tenista vzdal za stavu 1:6, 0:1 pravděpodobně kvůli problémům s rukou. Úspěšnou pouť Sáry Bejlek turnajem ukončila v osmifinále světová čtyřka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, jež osmnáctiletou českou tenistku porazila 6:1, 6:3.

Dvaadvacetiletý Lehečka porazil o sedm let staršího Monteira i ve třetím vzájemném utkání, znovu s ním neztratil ani set. V duelu zaznamenal deset es a předčil soupeře v počtu vítězných míčů 22:14.

První set vyhrál Lehečka díky brejku v sedmé hře. Sám byl na servisu stoprocentní, za stavu 5:4 odvrátil brejkbol a ujal se vedení.

Ve druhé sadě získal mladoboleslavský rodák brzy brejk a vedl 2:0. Monteiro ale ve čtvrté hře srovnal a set dospěl do dramatického tie-breaku.

V něm měl 31. hráč světa Lehečka za stavu 6:4 dva mečboly, ale nevyužil je. Monteiro si následně vypracovat setbol, ani on ale nebyl úspěšný. Za stavu 8:7 měl Lehečka třetí mečbol, soupeře zatlačil a Monteiro poslal míč do těsného autu. Verdikt rozhodčího potvrdilo i „jestřábí oko“.

V osmifinále svede česká jednička poprvé souboj s hrající legendou Nadalem. Domácí tenista, jehož zápasy vzhledem k pravděpodobnému blížícímu se konci kariéry poutají ve španělské metropoli velkou pozornost, zdolal v tříhodinové bitvě 3. kola Argentince Pedra Cachína 6:1, 6:7, 6:3.

Po dvou snadnějších výhrách Nadal ztratil na turnaji první set, ale vylepšil výsledek z předchozího turnaje v Barceloně, kde vypadl ve druhém kole. V Barceloně se bývalá světová jednička představila po několikaměsíční zdravotní pauze na elitním okruhu poprvé od ledna.

„Užívám si to tady. Uvidíme, jak se budu cítit zítra po probuzení. Nevím. Beru to den po dni a jsem nadšený, že můžu hrát doma. Znamená to pro mě všechno a dělám maximum, abych mohl pokračovat ve snění,“ uvedl Nadal, jenž zatím nepotvrdil, zda bude startovat na Roland Garros.

Menšík v Madridu hrál svůj první turnaj ATP Tour na antuce a v sobotu překvapil vítězstvím nad světovou desítkou Grigorem Dimitrovem z Bulharska. Další výhru nad žebříčkovým favoritem už český talent hrající se zabandážovaným loktem pravé ruky nepřidal. S Augerem-Aliassimem uhrál game pouze ve čtvrté hře první sady a po ztraceném úvodním gamu druhého setu zápas vzdal.

Menšíkova vrstevnice Bejlek našla po pěti vítězstvích v sedmi dnech v Madridu přemožitelku, nad síly 136. tenistky světa byla předloňská wimbledonská vítězka Rybakinová. S favorizovanou soupeřkou prohrála mladá česká tenistka za 77 minut, přesto Madrid opouští po životním turnaji, na němž si po postupu z kvalifikace připsala první tři výhry na WTA Tour v kariéře.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 9 249 713 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Lehečka (30-ČR) - Monteiro (Braz.) 6:4, 7:6 (9:7), Bublik (17-Kaz.) - Shelton (14-USA) 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Auger-Aliassime (Kan.) - Menšík (ČR) 6:1, 1:0 skreč, Medveděv (3-Rus.) - Korda (25-USA) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3, Ruud (5-Nor.) - Norrie (29-Brit.) 6:2, 6:4, Nadal (Šp.) - Cachín (Arg.) 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Ženy (dotace 7 679 965 eur):

Dvouhra - 4. kolo:

Šwiateková (1-Pol.) - Sorribesová (Šp.) 6:1, 6:0, Haddadová Maiaová (11-Braz.) - Sakkariová (5-Řec.) 6:4, 6:4, Džábirová (8-Tun.) - Ostapenková (9-Lot.) 6:0, 6:4, Andrejevová (Rus.) - Paoliniová (12-It.) 7:6 (7:2), 6:4, Keysová (18-USA) - Gauffová (3-USA) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4, Rybakinová (4-Kaz.) - Bejlek (ČR) 6:1, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Siegemundová, Krejčíková (6-Něm./ČR) - Zvonarevová, Andrejevová (Rus.) 6:4, 6:2.