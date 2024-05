Slzy pro Rafu, Lehečkovi pomohl trik. Jak první Čech zdolal ikonu na antuce

Třináct tisíc fanoušků na centrkurtu Caja Mágica křičelo Rafa, Rafa. Jiří Lehečka si však představoval, že přejí jemu. I tenhle trik pomohl dvaadvacetiletému chasníkovi z Kněžmostu, aby zvládl zatím největší noc své tenisové kariéry a přemohl Rafaela Nadala v jeho posledním zápase na španělské půdě (7:5, 6:4). Jako první Čech vůbec to dokázal na antuce, kde býval Mallorčan nejsilnější. „Splněný sen a zážitek na celý život,“ líčil Lehečka po postupu do čtvrtfinále tisícovky v Madridu, kde ho čeká Daniil Medveděv.

Jeho kouč Tomáš Berdych, jenž si nenechal sváteční utkání ujít a přiletěl do Madridu, se o to pokoušel celkem sedmkrát. Nikdy neuspěl. 13:0 - taková byla bilance Rafaela Nadala proti českým soupeřům při zápasech na antuce. Až na sklonku velikánovi kariéry ji upravil Jiří Lehečka. Jak sám řekl, měl z toho hořkosladký pocit. „Přeji mu jen to nejlepší,“ vzkázal téměř omluvně Nadalovi, s nímž se na kurtu potkal poprvé minulý týden, když si spolu v Madridu zatrénovali.

Emoce krotil i po zápase, jenž trval 2 hodiny a 2 minuty. Při mečbolu vyhodil Nadal bekhend do autu, Lehečka se ani nezaradoval. Přispěchal k síti podat dvaadvacetinásobnému grandslamovému šampionovi ruku, pak si způsobně sedl na lavičku a sledoval, jak španělské publikum dojemně vypravuje Rafu do tenisové penze. U kurtu plakala Nadalova sestra María, slzy do očí se draly i tenistově manželce. A také vítěz Lehečka vypadal z toho divadla dojatý. „Když takový okamžik přijde, je to vždy těžké. Moje tělo už mi ale dlouhou dobu vysílá signály, že přišel čas,“ vzkázal Nadal, jehož čekají poslední měsíce kariéry. Doma ve Španělsku už ale nenastoupí nikdy. I proto madridští pořadatelé předali tamnímu pětinásobnému šampionovi vzpomínkovou trofej s nápisem „gracias“ – děkujeme!

Panovaly obavy, zda po pondělní tříhodinové řeži s Pedrem Cachinem bude brzy osmatřicetiletý Nadal schopný hned druhý den proti Lehečkovi vůbec nastoupit. Jeden z největších tenisových bojovníků si však nechtěl nechat vzít šanci rozloučit se doma na kurtu. „Do zápasu jsem dal vše, jakoby měl být mým posledním. Tak moc pro mě tenhle turnaj znamená, víc než grandslamy,“ vyznal se.

Zase dřel, jak je mu vlastní. Bylo však evidentní, že už není tím antukovým Terminátorem. Tělo mu nedovolí tolik trénovat, chybí mu zápasy, po tom předchozím nestihl řádně zregenerovat. Excelentní chvíle střídal 512. tenista žebříčku se slabšími, jeho úderům chyběla občas délka i průraznost. Silák Lehečka ho ve výměnách zvládal přetlačit a vytvořit si tlak, na vítězné údery vyhrál Čech zápas 36:14.

Pro Lehečku, jehož psychika není někdy z nejpevnějších, bylo největší výzvou zvládnout sílu okamžiku. Emotivní zápas s legendou legend na jeho povrchu, v jeho zemi… „Něco takového jsem ještě nezažil a pochybuji, že někdy zažiju. Připadal jsem si jak v jiném vesmíru,“ líčil český tenista atmosféru, když šel podávat na vítězství v ohlušujícím křiku španělských hlasivek Rafa, Rafa. „Snažil jsem si představit, že fandí mě. Kdybych myslel na to, že nikdo na stadionu nechce, abych vyhrál, bylo by se mnou zle,“ líčil Lehečka, jenž situaci ustál náramně.

Už před zápasem si uvědomoval, že má velkou šanci. Nehledě na Nadalovo rozpoložení je madridský turnaj specifický. Hraje se v nadmořské výšce skoro 700 metrů, v níž míče rychleji sviští a antukový tenis se spíš podobá tomu betonovému. I proto ve španělské metropoli drží rekord se třemi tituly Petra Kvitová, která byla vše jiné než antukářka.

I Lehečka, 31. tenista žebříčku, se své příležitosti chopil s bravurou. Obratně dohrával výměny u sítě, nedovolil soupeři vrátit se do zápasu. „Že jsem mohl sdílet kurt s takovou legendou je splněný sen,“ líčil, jak si odnesl zážitek na celý život. Ale nic víc. Argentinec Pedro Cachin Nadala po předchozím duelu hned u sítě požádal o tričko, Mallorčan mu ho slíbil. Lehečkovi se však nezdálo sbírání suvenýrů jako dobrý nápad. „Nepřišlo mi to vhodné, já ho šel na kurt porazit, ne říct si o dárek,“ opáčil s úsměvem.

Společná fotka po madridském tréninku a hlavně vzpomínka na půlnoční vítěznou řež mu víc než stačily.