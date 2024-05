První Čech, který prorazil Nadalovu antukovou auru: Lehečka zářil

„Myslím, že tohle vítězství může být pro Jirku klíčovým katalyzátorem, aby v letošní sezoně splnil to, po čem si jde od začátku: průnik do TOP 20,“ pokračuje Jan Jaroch. Ten si při zápase vzpomněl i na slova Lukáše Rosola z jednoho z předchozích dílů Centrkurtu o tom, jak je pro hráče s přibývajícími léty stále těžší regenerovat: „Je to tak, jak říkal Rosi: Jeden zápas zahraješ skvěle, ale pak už nestihneš zregenerovat do dalšího. Nebyl to Rafa, jak ho známe, ale to je vzhledem k věku logické.“

V čem Lehečka proti Nadalovi zářil? Má šanci ve čtvrtfinále proti Medveděvovi? Podívejte se na VIDEO.