Šafářová s manželem Plekancem proti „žirafám“: Neboj, nebudeš nejhorší

Fotbalista s hokejistou po boku někdejších profesionálek. To bude téma exhibice při tradičním challengeru UniCredit Czech Open v Prostějově (3.-8. 6.). Manželský pár Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec nastoupí proti možná nejvyššímu smíšenému páru v dějinách tenisu – Janu Kollerovi (202 cm) s Kristýnou Plíškovou (184 cm). „Lobovat je určitě nebudeme,“ směje se někdejší světová jednička v deblu Šafářová.

Lucie, vy se připravujete na vlastní tenisový comeback, jste zase ve formě. Nebránil se ale manžel přijetí pozvánky na prostějovskou exhibici?

„Nejdřív byl takový rozpačitý. Říkal, že Honza Koller hraje tenis dobře a on bude nejhorší na kurtu. Chlácholila jsem ho, že to tak určitě nebude. Myslím, že z toho zápasu má respekt, protože tenis není jeho sport, i když ho baví. Dokonce hrál i HuráLigu pro hobíky.“

Jaký je Tomáš Plekanec tenista?

„Šikovný, vážně velmi dobrý. Má horší forhend a výborný bekhend. Musím říct, že teď už si s ním solidně zahraju. Oficiální zápas ale asi nikdy nehrál, takže jsem zvědavá, jak nám to půjde. Už jsme si spolu zahráli padel, a ten nám společně teda moc nejde. Doufám, že v tenise to bude lepší.“

Nechává si od vás manžel při tenise poradit?

„Jo, moje tenisové rady vnímá a myslím, že se hodně zlepšil. Ale taky říká, že jsem strašně přísná trenérka, tak nevím… (smích) Ani se nevzteká, když mu něco nejde. Spíš zakroutí hlavou a řekne, že se to stejně nikdy nenaučí. Ale pak už to zase zkouší dál.“

Ve svých nejlepších letech jste v páru s Bethanií Mattekovou Sandsovou držela hru ze základní čáry a Američanka operovala víc na síti. Jak to budete mít rozdělené s Tomášem?

„Tam to budu asi muset držet vepředu i vzadu. (smích) Ale vážně – Tom má strašně dobré reakce z hokeje, kolikrát mě překvapí, co všechno na síti vrátí, i když na něj začnu hrát rychle. Myslím, že na síti bude dobrý.“

Jak zatím pokračují přípravy na váš deblový comeback s Mattekovou Sandsovou?

„V úterý jsem hrála s Maruškou Bouzkovou před jejím odjezdem na turnaj do Štrasburku. Trénuju, zatím mě nic velkého nebolí, baví mě to. Takže všechno v pořádku. Těším se na turnaj legend, který je druhý týden Roland Garros.“

Mattekové Sandsové se začalo dařit po boku krajanky Sofie Keninové, mají naději se kvalifikovat na Turnaj mistryň i olympiádu, což vaši plánovanou spolupráci silně komplikuje. Jaké jsou tedy vyhlídky?

„Zúčastníme se turnaje v Praze, pak se uvidí. Nemůžu Bethanii slíbit, že bych s ní objela patnáct turnajů. Sama jsem jí říkala, ať hraje s Keninovou, protože chápu, že olympiáda i štědře dotované Masters v Saúdské Arábii jsou v její poslední sezoně lákavé. Když neotěhotní, třeba si spolu zahrajeme víc ještě příští rok.“