Senzace! Macháč vyřadil Novaka Djokoviče, hvězda měla problémy

Zápas se světovou jedničkou byl pro Macháče jako horská dráha. Rychle ztrácel 1:4, aby získal dalších pět gamů a tím i úvodní sadu. Djokovič si vzal pauzu na ošetření a ve druhém setu počastoval českého protivníka kanárem. Rodák z Berouna však zůstal silný, od stavu 0:1 v rozhodujícím dějství vyhrál dalších šest her a tím i celý zápas.

„Nedokážu to teď popsat, prostě jsem bojoval o každý míč. Když hrajete proti Novakovi, jen doufáte. Snažíte se hrát co nejlíp a uvidíte, jak to dopadne,“ jásal Macháč v rozhovoru na kurtu po utkání, které trvalo 2 hodiny a 8 minut. A Djokovič ho pro sebe naprosto necharakteristicky zakončil třemi chybami.

Srbský šampion 24 grandslamových turnajů uvedl, že na kurtu trpěl, protože ho postihly žaludeční potíže. „Noc byla špatná, v prvním setu jsem se cítil strašně. A ani nevím, jak jsem zvládl vyhrát ten druhý. Nechci brát Tomášovi kredit, vítězství si zasloužil, ale netuším, co si o tomhle zápase myslet. Nejlepší bude rychle zapomenout, protože není vůbec příjemné takhle na kurtu trpět. To se pak na tenis ani nesoustředíte,“ líčil Djokovič, jenž do Paříže na Roland Garros odcestuje velmi znepokojený. A v 1. kole ho čeká zrádný soupeř – domácí Francouz Pierre Hughes Herbert. „Nepovažuji se za favorita Roland Garros, půjdu zápas po zápase a uvidím,“ povzdechl si Srb, jenž má v letošní sezoně na své poměry tragickou bilanci 14:6 a ještě se nedokázal propracovat do finále, natož aby rozšířil svou sbírku 98 turnajových titulů.

To Macháč se dnes pokusí ukořistit svůj první a ještě víc si vylepšit vlastní žebříček. Momentálně je v živém pořadí ATP na 34. příčce, nejlépe v kariéře.