Češka Samson (16) při debutu zářila: Mám ráda vedro, vydržím dlouho

Soupeřku rozehranou z kvalifikace Taru Wurthovou jste výsledkově přejela. Jak jste to dokázala?

„Ona hrála slušně, ale dívala jsem se na její zápasy a věděla jsem přesně, co přijde. I s panem trenérem Filjem jsme to rozebírali. Mám radost, že jsem to zvládla.“

Pomohla domácí kulisa?

„Bylo to super. Na ten kurt, na kterém jsem hrála, jsem hrozně moc zvyklá. Trénuju tam furt. Teď už je to můj oblíbený kurt. Mám ráda, když hraju před českými fanoušky a strašně jsem se na to těšila.“

V úterý už půjdete na centrkurt. Máte jej taky v oblibě?

„Chtěla jsem i dneska hrát na centru, ale těším se na to. Bude to ještě lepší atmosféra.“

Jste na turnaji ve svém domovském klubu více v klidu?

„Když jsem tady trénovala, pan Filjo mi říkal: Je to turnaj. Musíš to brát tak, že je to turnaj. Že to není trénink doma.“

Nepadla na vás vůbec nervozita?

„Ani ne. Já jsem tam šla s tím, že chci zahrát co nejlépe. Tak půjdu i další kolo. Nemám co ztratit, nikdy jsem WTA ještě nehrála. Oproti juniorkám ani nervozita nebyla.“

Je pro vás výhodné, že se tento rok turnaj koná na antuce?

„Určitě ne. Pořád to není můj oblíbený povrch. Mám radši hard. Jsem ale ráda, že se mi na antuce daří.“

Zdá se, že vám nevadilo nepříjemné vedro. Je tomu tak?

„Nedělá mi problémy vůbec, mám to hrozně ráda. Jde to vidět i na mých výsledcích. Dařilo se mi v Mexiku, tam to bylo úplně podobné. A na US Open bylo stejně jako teď, hrozné dusno. Vždycky, když bylo teplo, hrálo se mi mnohem líp. Kondici mám celkem dobrou, myslím, že na kurtu vydržím dlouho.“

Máte v hlavě, že byste mohla při premiéře na turnaji WTA dojít daleko?

„Nešla jsem do toho s žádnými ambicemi. Ale chci zahrát dobrý tenis a doufám, že tady dojdu co nejdál. Měla bych velkou radost!“

Věříte, že zaskočíte Kateřinu Siniakovou?

„Máme ji vlastně i v deblu (Samson hraje s Jamrichovou proti Krejčíkové se Siniakovou). Na zápas se moc těším, kvůli tomu hraju tenis. Je to jedna z nejlepších českých hráček. Doufám, že se mi bude dařit a budu hrát aspoň tak jako v prvním kole.“