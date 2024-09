Siniaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře: I pro tohle sport děláte

Kateřina Siniaková do 2. kola US Open nepostoupila • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Kateřina Siniaková do 2. kola US Open nepostoupila • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Kateřina Siniaková je po US Open opět světovou jedničkou ve čtyřhře. Osmadvacetiletá tenistka, jež na grandslamu v New Yorku vypadla v deblu v semifinále, v pondělním novém pořadí vystřídala Novozélanďanku Erin Routliffeovou. V čele singlového žebříčku zůstala Polka Iga Šwiateková před šampionkou US Open Arynou Sabalenkovou z Běloruska. Mužům nadále kraluje Ital Jannik Sinner, který pozici jedničky potvrdil triumfem ve Flushing Meadows.

Siniaková poprvé vedla žebříček ve čtyřhře v říjnu 2018 po triumfech na French Open a Wimbledonu, tehdy se o první příčku dělila se spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou. V minulém týdnu na US Open skončila Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou v semifinále, přesto získala rodačka z Hradce Králové jistotu, že opět deblové pořadí povede.

„Alespoň něco pozitivního. Jsem moc ráda, že se tam vrátím. Je to něco, proč ten sport taky děláte. Je to pozitivum, které si mohu z tohoto turnaje odnést. Kouká se na to a poslouchá dobře,“ řekla Siniaková tehdy novinářům v New Yorku. Naposledy byla deblovou jedničkou před rokem.

Šwiateková na US Open prohrála ve čtvrtfinále s domácí Jessicou Pegulaovou, jež si po finále v pořadí WTA polepšila na třetí místo. Česká singlová jednička Krejčíková o příčku klesla a je devátá, semifinalistka posledního grandslamu sezony Karolína Muchová po zopakování loňského výsledku si v žebříčku o místo pohoršila a je třiapadesátá.

V mužském pořadí se za Sinnera posunul Němec Alexander Zverev. Novak Djokovič po neúspěšné obhajobě titulu na US Open a vyřazení již ve 3. kole je čtvrtý. Tomáši Macháčovi patří nově 35. pozice a Jiřímu Lehečkovi sedmatřicátá.

Tenisové žebříčky WTA k 9. září (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10.885, 2. (2.) Sabalenková (Běl.) 8716, 3. (6.) Pegualová (USA) 6220, 4. (4.) Rybakinová (Kaz.) 5871, 5. (5.) Paoliniová (It.) 5398, 6. (3.) Gauffová (USA) 4983, 7. (7.) Čeng Čchin-wen (Čína) 3980, 8. (12.) Navarrová (USA) 3810, 9. (8.) Krejčíková (ČR) 3631, 10. (9.) Sakkariová (Řec.) 3515, ...27. (25.) Nosková 1953, 33. (22.) Vondroušová 1748, 37. (36.) Siniaková 1474, 40. (44.) Karolína Plíšková 1324, 45. (45.) Bouzková 1252, 53. (52.) Muchová (všechny ČR) 1126.

Čtyřhra: 1. (2.) Siniaková 9055, 2. (1.) Routliffeová (N. Zél.) 7980, 3. (4.) Mertensová (Belg.) 6760, 4. (3.) Dabrowská (Kan.) 6700, 5. (17.) Kičenoková (Ukr.) 6165, 6. (18.) Ostapenková (Lot.) 5948, 7. (5.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5316, 8. (8.) Townsendová 5298, 9. (7.) Krawczyková (obě USA) 5125, 10. (10.) Perezová (Austr.) 4975, ...23. (22.) Krejčíková 3479, 30. (28.) Bouzková 2899, 65. (60.) Nosková 1350, 81. (75.) Sisková 1111, 93. (89.) Škoch (všechny ČR) 889.

Tenisové žebříčky ATP k 9. září (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 11.180, 2. (4.) Zverev (Něm.) 7075, 3. (3.) Alacaraz (Šp.) 6690, 4. (2.) Djokovič (Srb.) 5560, 5. (5.) Medveděv 5475, 6. (6.) Rubljov (oba Rus.) 4645, 7. (12.) Fritz (USA) 4060, 8. (7.) Hurkacz (Pol.) 4060, 9. (8.) Ruud (Nor.) 4010, 10. (9.) Dimitrov (Bulh.) 3965, ...35. (39.) Macháč 1374, 37. (38.) Lehečka 1345, 67. (65.) Menšík (všichni ČR) 797.