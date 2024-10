Muchová pokračuje ve formě! Je znovu v semifinále, Krejčíková skrečovala

Muchová vyhrála s Kalinskou oba dosavadní vzájemné zápasy a bilanci si nepokazila ani v pátečním zápase, který byl dvakrát přerušen kvůli dešti a skončil až po půlnoci místního času. Do utkání ale lépe vstoupila světová dvanáctka z Ruska. Úvodní set rodačka z Olomouce prohrála 2:6, ve druhém se soupeřce přestalo dařit na podání, mimo jiné nasbírala sedm dvojchyb a Muchová stejným skóre srovnala.

V rozhodující třetí sadě byl zápas za stavu 1:0 pro sedmou nasazenou Kalinskou kvůli dešti podruhé přerušen. Po pauze Muchová odvrátila dva brejkboly, sama soupeřce sebrala podání a duel po více než dvou a půl hodinách uzavřela na returnu dalším brejkem.

S Andrejevovou se Muchová utká poprvé a pokusí se potvrdit výbornou formu ze závěru sezony, do níž vstoupila po desetiměsíční pauze zaviněné operací zápěstí až koncem června. Na US Open postoupila do semifinále a v Pekingu před dvěma týdny došla do finále, kde nestačila na Američanku Coco Gaufovou. Minulý týden turnaj ve Wu-chanu kvůli odpočinku a léčbě nachlazení vynechala.

Krejčíková s Andrejevovou první set ztratila v tie-breaku poměrem 5:7. Do druhé sady vstoupila osmadvacetiletá Češka brejkem, ale Andrejevová otočila na 2:1. Dvojnásobná grandslamová vítězka se poté nechala mimo kurt ošetřit, po návratu odehrála ještě dvě hry, pak zápas ukončila.

Tenisový turnaj žen v Ning-po (tvrdý povrch, dotace 922.573 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

M. Andrejevová (Rus.) - Krejčíková (4-ČR) 7:6 (7:5), 3:2 skreč,

Kasatkinová (5-Rus.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 1:6, 7:6 (8:6),

Badosaová (8-Šp.) - Haddadová Maiaová (6-Braz.) 6:3, 6:2,

Muchová (ČR) - Kalinská (7-Rus.) 2:6, 6:2, 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Schuursová, Jüan Jüe (Niz./Čína) - Krejčíková, Čchan Chao-čching (2-ČR/Tchaj-wan) bez boje.