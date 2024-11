Alcaraz na Turnaji mistrů nečekaně prohrál. Zverev potvrdil roli favorita

Vítěz letošního Roland Garros a Wimbledonu Alcaraz prohrál s Ruudem poprvé, předchozí čtyři vzájemné zápasy ovládl. V duelu proti světové sedmičce doplatil na 34 nevynucených chyb, Nor jich měl 16. Jednadvacetiletý Alcaraz prohrál čtvrté z posledních sedmi utkání, zatímco trojnásobný grandslamový finalista Ruud přerušil sérii čtyř porážek.

Alcaraz řekl, že nechce hledat výmluvy, ale přiznal, že na tom není dobře. „Před odletem do Turína mi doma bylo špatně. Při tréninku tady už to šlo, i když to nebyla žádná sláva. Dneska ráno mě ale bolelo břicho a bylo mi zle. V téhle fázi sezony jsme všichni unavení a někteří to zvládají lépe než jiní. Jsem unavený i psychicky,“ řekl.

„Tohle je pro mě jedno z největších vítězství v sezoně. Mám z toho samozřejmě radost. Už jsem sice Carlose viděl hrát lépe než dnes, ale i tak jsem musel využít své šance,“ řekl Ruud v rozhovoru na kurtu. Domníval se, že španělského favorita trápilo nachlazení. „Viděl jsem ho posmrkávat, takže asi nebyl stoprocentně fit,“ dodal.

Čtyřnásobný grandslamový šampion Alcaraz nezachytil už úvod zápasu. V prvním setu prohrál od stavu 1:1 pět her a Ruud se ujal po 36 minutách vedení. Ve druhé sadě mohl Alcaraz vyrovnat. Díky brejku v šesté hře získal následně vedení 5:2, závěr mu ale nevyšel. Opět ztratil pět her v řadě a Ruud zakončil duel po využití třetího mečbolu.

Zverev s Rubljovem se utkali na Turnaji mistrů ve skupině i loni a také tehdy německý tenista vyhrál dvakrát 6:4. V dnešním zápase si vypracoval v každém setu po jednou brejkbolu, který proměnil a to mu na vítězství stačilo. K výhře si druhý hráč světového žebříčku pomohl devíti esy. Rubljov neměl jediný brejkbol a odešel poražen za 73 minut hry. V desátém vzájemném utkání zvítězil Zverev posedmé.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,250.000 dolarů):

Dvouhra - Skupina Johna Newcombea:

Zverev (2-Něm.) - Rubljov (8-Rus.) 6:4, 6:4,

Ruud (6-Nor.) - Alcaraz (3-Šp.) 6:1, 7:5.

Čtyřhra - Skupina Boba Bryana:

Krawietz, Pütz (8-Něm.) - Arévalo, Pavič (1-Salv./Chorv.) 6:3, 6:4,

Bolelli, Vavassori (4-It.) - Bopanna, Ebden (6-Indie/Austr.) 6:2, 6:3.