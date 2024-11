Na turnaj jel lodí. Kopřivu táhl do Uruguaye i legendární fotbalista

Jihoamerickou pouť začal v Ekvádoru, v Peru následně slavil titul. Aby stihl přejezd do Uruguye, musel dokonce využít lodní dopravu. „Byla to úplně nová zkušenost. Lodí jsem na turnaj ještě nejel,“ usmívá se Vít Kopřiva. Vše ale vyšlo a v Montevideu si český tenista střihl start na podniku, který ozdobil bývalý hvězdný fotbalový útočník Diego Forlán.

Ještě před odletem do Jižní Ameriky tenista – a taky fotbalový fanoušek Baníku a Chelsea – Vít Kopřiva tušil: tenhle turnaj by mohl stát za to.

„Na sociálních sítích jsem si všiml, že Diego Forlán dostane volnou kartu. Takže jsem se na tenhle turnaj extrémně těšil, i proto jsem se rozhodl startovat v Montevideu. Pro fanouška fotbalu je to něco extrémně zajímavého,“ vypráví pro iSport.cz.

První titul mimo Evropu

Nejdřív Kopřivu čekal ekvádorský Guayaquil, kde vypadl ve druhém kole. Minulý týden v Limě ovšem sedmadvacetiletý Čech dosáhl na pátý challengerový titul kariéry.

„Poprvé jsem si dokázal, že zvládnu vyhrát i někde jinde než v Evropě. Sice znovu na antuce, ale jsem strašně moc rád za rozhodnutí jet do Jižní Ameriky, a že se mi tento úspěch podařil,“ líčí nadšeně.

V metropoli Peru to byla fuška. Po cestě do finále vyřadil domácí naději Gonzala Buena a předvedl tři obraty proti Argentincům (Marco Trungelliti, Francisco Comesana, Juan Manuel Cerúndolo). V boji o titul pak udolal dánský talent Elmera Möllera 6:3, 7:6.

„Otáčel jsem tři zápasy z 0:1 na sety, jednou jsem měl 1:3 ve třetím. Takže čtyři tříseťáky a finále jsme hráli dvě a půl hodiny. Fyzicky strašně moc náročný titul a tím si ho cením o to víc,“ hodnotí Kopřiva.

Místo přímého letu trajekt

Po vybojovaném finále a druhém titulu v sezoně vyčerpaného Kopřivu chytaly křeče, jenže neúprosný program velel hned večer vyrazit na letiště. Nastala však výrazná komplikace.

„Přesun do Uruguaye byl náročnější, než jsem čekal. Bohužel nebyly žádné přímé lety z Limy do Montevidea, takže se hledaly alternativní cesty. Dopadlo to tak, že jsem letěl do Buenos Aires a z něj jsem se přesouval tři hodiny trajektem,“ vypráví Kopřiva. „Pro mě to byla noc strávená v letadle a na lodi. Z tohoto pohledu je tenis neúprosný – hráč se potřebuje po turnaji dostat rychle z bodu A do bodu B a jiná možnost prostě nebyla.“

V Montevideu se Kopřiva v úvodním kole proti dalšímu argentinskému specialistovi na oranžový povrch držel. Nad Camilem Ugem Carabellim vedl, jenže nakonec padl ve dvou setech (4:6, 2:6).

„Extrémně náročné. Po finále jsem docela slušně zregeneroval a docela jsem si věřil, ale v zápase se podepsalo, že když se to začalo lámat a přišly delší výměny, nebyla ve mně moc fyzická ani psychická síla,“ říká po posledním utkání sezony.

Montevideo tak Limu z pohledu bodového zisku nevyrovnalo – Kopřiva (stejně jako místní atrakce Forlán ve čtyřhře) vypadl hned v úvodu.

„Dorazil jsem do Montevidea pozdě a dohrál jsem v prvním kole, takže jsem se na kurtech moc nezdržel. Diega jsem nepotkal, ale pro lidi to muselo být šílenství. Plný centrkurt, pořádně to tam žilo,“ popisuje Kopřiva.

Přesto s jihoamerickou šňůrou panuje na straně Kopřivy spokojenost. „Super výlet, nějaké body si vezu domů, za to jsem moc rád. Teď plánuji chvíli pauzu, pak se znovu začnu připravovat na novou sezonu. Už 25. prosince musím zase odlétat do Austrálie, tenisová sezona je strašně náročná,“ konstatuje.

Český tenista se ve světovém žebříčku drží kolem 130. pozice, vrcholem úvodní části sezony 2025 tak bude stejně jako letos kvalifikace Australian Open.