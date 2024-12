Vládkyní českého tenisu je Krejčíková. Nový šéf chce Navrátila v Síni slávy

Zlatý kanár se uskutečnil vůbec poprvé od obměny nejvyšších představitelů Českého tenisového svazu. Bývalého bosse Iva Kaderku, obviněného z dotačních podvodů, vystřídal Jakub Kotrba.

„Tuto sezonu hodnotím jako nesmírně povedenou. Sportovní úspěchy jsou úžasné a ukazuje se, že jsme tenisová velmoc. Tento rok byl pro tenis turbulentní kvůli záležitostem, které se staly. Chci poděkovat všem, kteří zůstali a podporovali nás,“ říká Kotrba.

Česko má momentálně sedm hráček v elitní padesátce rankingu WTA. Z nich si nejlépe vede Barbora Krejčíková, která opět po třech letech vystoupala na čelní pozici českého tenisu ve Zlatém kanárovi. „Ve společnosti wimbledonských vítězek se cítím nádherně. Vůbec jsem to tam nečekala, protože sezona byla nahoru dolů. V Londýně se to všechno sešlo,“ ohlíží se královna přerovského galavečera.

Mezi širší světovou špičkou se v mužské kategorii drží Jiří Lehečka, Jakub Menšík a především Tomáš Macháč, jenž zvítězil v kategorii nejlepšího českého hráče. Největší skok zaznamenal Menšík. Za uplynulý rok se ve světovém žebříčku vyhoupl o 107 míst.

„Vůbec jsem nečekal, že se mi sezona takhle vydaří. Před začátkem roku jsem si dával nějaké cíle, které jsem už v průběhu března měl splněné, takže jsem je musel pozměnit,“ usmívá se Menšík. „Odměnou je pro mě Turnaj mistrů pro hráče do 21 let, který mě čeká za pár dnů. Budu dělat maximum, ať tam udělám co nejlepší výsledek.“

Jedním z momentů večera bylo předání Ceny Českého tenisového svazu bývalému daviscupovému kapitánovi Jaroslavu Navrátilovi. Vítěz „salátové mísy“ z let 2012 a 2013 byl v září kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán a nahrazen Tomášem Berdychem. Nový šéf Kotrba si přeje, aby byl Navrátil mezi prvními členy chystané Síně slávy.

Výsledky 32. ročníku ankety magazínu Tenis OKsystem Zlatý kanár 2024:

Zlatý kanár 2024: Barbora Krejčíková (Tenis Ivančice)

Barbora Krejčíková (Tenis Ivančice) Nejlepší český hráč: Tomáš Macháč (TK AGROFERT Prostějov)

Tomáš Macháč (TK AGROFERT Prostějov) Nejlepší česká hráčka: Barbora Krejčíková (Tenis Ivančice)

Barbora Krejčíková (Tenis Ivančice) Postup na žebříčku ATP: Jakub Menšík (TK AGROFERT Prostějov)

Jakub Menšík (TK AGROFERT Prostějov) Postup na žebříčku WTA: Linda Nosková (TK PRECHEZA Přerov)

Linda Nosková (TK PRECHEZA Přerov) Deblista/Deblistka roku: Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)

Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha) Tým roku: Mistryně světa a mistryně Evropy do 14 let, Jana Kovačková, Laura Chlumská a Kateřina Zajíčková (všechny TK Sparta Praha), kapitánka Petra Cetkovská

Mistryně světa a mistryně Evropy do 14 let, Jana Kovačková, Laura Chlumská a Kateřina Zajíčková (všechny TK Sparta Praha), kapitánka Petra Cetkovská Talent roku - chlapci: Pavel Oliver Dufek (TK AGROFERT Prostějov)

Pavel Oliver Dufek (TK AGROFERT Prostějov) Talent roku - dívky: Laura Samson (TK Sparta Praha)

Laura Samson (TK Sparta Praha) Senior roku: Jana Sedláčková (TK LTC Michle)

Jana Sedláčková (TK LTC Michle) Nejlepší tenista na vozíčku: Tomasz Jochymek (Centrum tenisu na vozíku, Brno)

Tomasz Jochymek (Centrum tenisu na vozíku, Brno) Cena Českého tenisového svazu: Jaroslav Navrátil, dlouholetý kapitán českého Davis Cupu

Vítězové Zlatého kanára v posledních deseti letech: