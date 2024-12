Na úvod porážka. Menšík na turnaji Next Gen proti Američanovi nedotáhl obrat

Americký tenista Learner Tien • X / Next Gen ATP Finals

Jakub Menšík by na Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě rád zaútočil na titul • profimedia.cz

Jakub Menšík si v Saúdské Arábii zahraje s nejlepšími tenisty světa do 20 let • profimedia.cz

Český tenista Jakub Menšík se na konci roku představí na Next Gen ATP Finals • profimedia.cz

Český tenista Jakub Menšík na úvod turnaje Next Gen prohrál • X / TENNIS TITAN

Tenista Jakub Menšík zahájil turnaj Next Gen pro hráče do 20 let v Džiddě nečekanou porážkou s Američanem Learnerem Tienem 3:4, 3:4, 4:2, 4:2, 3:4. Favorizovaný Čech nedotáhl obrat a prohrál i rozhodující třetí tie-break.