Skvělý Lehečka! V Brisbane si zahraje o titul ve dvouhře i s Menšíkem ve čtyřhře

Jiří Lehečka přešel přes Dimitrova v Brisbane do finále • Profimedia.cz

Tenista Jiří Lehečka postoupil po skreči Bulhara Grigora Dimitrova do finále turnaje v Brisbane a zahraje si o druhý titul na okruhu ATP. Obhájce loňského triumfu a dvojnásobný vítěz turnaje Dimitrov vzdal semifinále kvůli potížím s levou nohou za stavu 6:4, 4:4 pro českého hráče. Lehečka se utká v neděli o titul s Američanem Reillym Opelkou, navíc může získat double.

Třiadvacetiletý Lehečka bude v Austrálii usilovat o titul také ve čtyřhře. Spolu s Jakubem Menšíkem vyřadili v semifinále francouzsko-chilskou dvojici Giovanni Mpetshi Perricard, Nicolás Jarry 7:5, 6:2.

Osmadvacátý tenista světového žebříčku Lehečka se probojoval ve dvouhře do čtvrtého finále na ATP Tour v kariéře. Jediný titul získal vloni v lednu v Adelaide. Naposledy usiloval o trofej v říjnu v Antverpách, kde v rozhodujícím utkání nestačil na Španěla Roberta Bautistu.

„Mám to tady v Austrálii rád a snad to bude pokračovat. Je jedno, kde v Austrálii jsem, zdejší podmínky mi sedí. Jsem rád, že si tady mohu zahrát opět finále,“ řekl v rozhovoru na kurtu Lehečka.

Svěřenec trenéra Michala Navrátila, který v minulých kolech vyřadil Jarryho, Japonce Jošihita Nišioku a Dána Holgera Runeho, se mohl dnes opřít o spolehlivý servis. Soupeři nenabídl ani jeden brejkbol. Proti Dimitrovovi uspěl potřetí za sebou.

První set získal Lehečka díky brejku v pátém gamu. Set poté dopodával čistou hrou. Ve druhé sadě si už oba hráči servis drželi. Za stavu 4:4 si Dimitrov vyžádal pauzu na ošetření mimo kurt. Po návratu si však Bulhar dál protřepával levou nohu a poté, co zahrál dvojchybu, utkání vzdal.

Lehečka se stal prvním českým finalistou v Brisbane od roku 2010. Tehdy se marně snažil obhájit titul Radek Štěpánek. „Za dnešní vítězství jsem rád. První set a i ten druhý se hrál na vysoké úrovni. Samozřejmě bych chtěl ukončit zápas jinak než takhle a snad bude Grigor v pořádku. Jsem ale rád, že jsem postoupil,“ uvedl Lehečka.

Opelka, nečekaný čtvrtfinálový přemožitel Novaka Djokoviče, si poradil s Mpetshi Perricardem 6:3, 7:5 a bude usilovat o pátý titul. S Opelkou se Lehečka utká poprvé.

Proti Mpetshi Perricardovi a Jarrymu nastoupil poté Lehečka v semifinále čtyřhry po boku Menšíka. Česká dvojice zvítězila za 68 minut o titul si v neděli zahraje proti Britům Julianu Cashovi a Lloydovi Glasspoolovi, kteří plní roli nasazených pětek.

„Byla to dobrá volba hrát obě soutěže. Nejprve jsem tu nastoupil ve čtyřhře a bylo pak pro mě snazší si na to tady zvyknout. Jsem rád, že jsem úspěšný i v deblu a uvidíme, co se stane,“ řekl před semifinále čtyřhry Lehečka.

Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane (tvrdý povrch):

Muži (dotace 766.290 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Lehečka (ČR) - Dimitrov (2-Bulh.) 6:4, 4:4 skreč,

Opelka (USA) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - semifinále:

Lehečka, Menšík (ČR) - Jarry, Mpetshi Perricard (Chile/Fr.) 7:5, 6:2.

Ženy (dotace 1,520.600 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Sabalenková (1-Běl.) - M. Andrejevová (8-Rus.) 6:3, 6:2,

P. Kuděrmětovová (Rus.) - Kalininová (Ukr.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

M. Andrejevová, Šnajderová (Rus.) - Honová, Kalinská (Austr./Rus.) 7:6 (8:6), 7:5.