Alcaraz po prohře chválil Lehečku: Byl neuvěřitelný. Rozhodl jediný bod

Alcaraz prohrál první set, ale od druhé sady měl navrch a v rozhodujícím setu vedl 4:2 a 40:30 při soupeřově podání. Vítěz čtyř grandslamů ale brejk neproměnil, třiadvacetiletý Lehečka skóre otočil a došel si pro největší vítězství v kariéře.

„Bylo to o jednom bodu. A proto je tenis tak náročný. Jeden bod může všechno rozhodnout,“ citovala Alcaraze agentura Reuters. „Měl jsem brejk za stavu 4:2 a míček šel jen o pár centimetrů do sítě. Všechno mohlo být jinak, ale místo toho snížil na 3:4 a začal hrát skvělý tenis,“ dodal.

„Za stavu 4:3 jsem asi mohl hrát lépe, ale on byl neuvěřitelný. Skvěle returnoval, hrál agresivně a prakticky bez chyb. To se musím také naučit,“ přidal Alcaraz. „Abych byl upřímný, nevím, co bych musel udělat jinak, abych vyhrál. Soupeř si zaslouží pochvalu,“ prohlásil jednadvacetiletý Španěl.