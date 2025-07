České derby v semifinále. Bouzková vyzve Valentovou, Nosková vyřadila Siniakovou

Tenistky Linda Nosková, Marie Bouzková a Tereza Valentová postoupily do semifinále domácího turnaje Livesport Prague Open. Nasazená jednička Nosková porazila v českém souboji Kateřinu Siniakovou 6:2, 4:6, 6:3 a utká se příště s vítězkou duelu mezi Sárou Bejlek a Číňankou Wang Sin-jü. Bouzková zdolala Američanku Ann Liovou 3:6, 6:3, 6:3 a střetne se s Valentovou, která prošla do prvního semifinále na akci WTA po výhře nad Francouzkou Jessikou Ponchetovou 6:2, 6:0.

Třiadvacátá hráčka světa Nosková oplatila Siniakové pět let starou porážku z Macha Lake Open, kde prohrála v semifinále 6:7, 4:6. Dnešní utkání vyhrála po více než dvou hodinách, pomohlo jí šest brejků. V semifinále turnaje ve Stromovce je počtvrté za sebou. Siniaková doplatila mimo jiné na deset dvojchyb, Nosková měla o jednu méně.

„Co říct. Po utkání jsem si šla ještě zatrénovat, to mluví za vše,“ řekla novinářům Nosková. „Dnešek nebyl ode mě a myslím, že ani od Kačky, kdovíjak kvalitní. Myslím, že jsme se obě úplně nenašly. Čím víc jsme se na kurtu necítily, tím víc to bylo vidět a hrály jsme o to míň výměn. A úplně jsme se nedostaly do hry,“ uvedla.

První set vybojovala Nosková, která dotáhla brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě ale osmifinalistka letošního Wimbledonu ztratila brzy dva servisy a manko 1:4 už nedohnala. Rozhodl třetí set, kde Nosková brzy vedla 4:1. Siniaková sice snížila, za stavu 3:4 ale nevyužila šanci na servisu srovnat a svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy už poté duel dotáhla.

„Všechny zápasy tady byly vybojované a protrápené. Nesedí mi to tady. Na to, jak vypadal první set, tak jsem byla hodně blízko. Jenže z toho, jak se to zlepšilo, to šlo zase dolů,“ řekla Siniaková, která si nezvykla na povrch a míče. „Nejsem jediná, kdo si stěžuje, co jsem tak zaslechla. Když se míče obehrají, jsou nekontrolovatelné a ten kurt je taky trochu atypický. Odskoky jsou jiné, mění se podle rotace. Holky dělají chyby, co tak často nedělají,“ doplnila.

Talentovaná Valentová nadále bez ztráty setu

Vítězka turnaje z roku 2022 Bouzková přišla letos v Praze poprvé o set, duel s 67. hráčkou světa Liovou ale po více než dvou hodinách otočila. Pomohlo jí pět brejků, sama přišla o servis třikrát. V prvním setu nevyužila vedení 3:1, ve druhé sadě už stejný náskok dotáhla. V rozhodujícím třetím setu brejkla Liovou nejprve v páté hře a v závěru využila při soupeřčině podání čtvrtý mečbol.

„Byl to těžký zápas, takže jsem ráda, že jsem to vybojovala a nakonec našla správnou cestu. Moc mě to těší, že si tu zase zahraju semifinále. Po prvním setu jsem už byla aktivnější. Ve druhé sadě mi lépe fungoval servis, vše se obecně zlepšilo a ty gamy se začaly otáčet,“ řekla novinářům Bouzková, plnící roli nasazené pětky.

Osmnáctiletá Valentová, která před startem v Praze triumfovala na turnaji nižší kategorie v Portu, vyhrála osmý zápas v řadě. V areálu domácího klubu TK Sparta Praha navázala na středeční vítězství nad nasazenou dvojkou Slovenkou Rebeccou Šramkovou a nadále zde neztratila ani set. Před domácími fanoušky zatím přišla jen o 15 gamů.

„Je to skvělé, užívám si tu každý moment. Snažím se v daný den vždy předvést co nejlepší výkon a užít si to. Jsem strašně ráda, že tu mohu hrát. Jedu každý balon a zápas po zápase,“ uvedla Valentová. „Jessika je velice kvalitní hráčka a nečekala jsem, že bych mohla vyhrát v uvozovkách takhle suše. Nebylo to tak snadné, jak se zdá. Výsledek neodpovídá tomu, jak ta hra vypadala,“ doplnila.

Dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros povolila 162. hráčce světa Ponchetové jen úvodní dvě hry. Poté šesti gamy v řadě vývoj prvního setu otočila a ve druhé sadě nadělila soupeřce „kanára“. Ve druhé sadě povolila přemožitelce Barbory Palicové z 2. kola jen devět fiftýnů.

Výsledky tenisového turnaje žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bouzková (ČR) - Liová (USA) 3:6, 6:3, 6:3.

Valentová (ČR) - Ponchetová (FRA) 6:2, 6:0.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Havlíčková, Samson (ČR) - Honová, Fossaová Huergová (Austr./It.) bez boje, Barnettová, Lechemiaová (Brit./Fr.) - Malečková, Škoch (ČR) 6:4, 4:6, 10:7.