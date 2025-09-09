Návrat Plíškové po více než roce, jede hrát do Portugalska: Jsem trošku paranoidní
Tenistka Karolína Plíšková se po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku vrátí na kurty příští týden na challengeru v Portugalsku. Bývalá světová jednička dostala od pořadatelů turnaje kategorie WTA125 v Caldas da Rainha divokou kartu a k prvnímu startu od loňského US Open tak nemusí využít chráněný žebříček. Nastoupit chce, přestože se aktuálně potýká s problémy se zády. Uvedla to v podcastu Rakety.
„Jedu koncem týdne do Portugalska. Doufám, že se mi do té doby nic nestane. Jsem trošku paranoidní, ale snad ne. Měla jsem hrát už v tomto týdnu, ale mám trochu problémy se zády,“ řekla Plíšková s tím, že původně plánovala startovat už nyní na turnaji ITF ve Francii. „Sice tam furt jsou (problémy se zády), nicméně už jsem si na ně zvykla. Takže pojedu i tak, abych trošku věděla, kde jsem. Uvidíme, jak to půjde,“ dodala.
Na elitní okruh WTA Tour by se třiatřicetiletá rodačka z Loun chtěla vrátit na asijské šňůře. „Pokud přežiju příští týden a psychicky i fyzicky svůj první zápas, tak se potom chystáme do Asie, kde bych ráda něco odehrála,“ řekla Plíšková.
Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka nehraje od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci.