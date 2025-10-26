Sláva v Tokiu se nekoná, Nosková na druhý titul na okruhu WTA nedosáhne
Tenistka Linda Nosková druhý titul na okruhu WTA nezískala ani v Tokiu. S třináctou hráčkou žebříčku Belindou Bencicovou ze Švýcarska prohrála 2:6, 3:6. Česká jednička a světová sedmnáctka ztratila utkání za hodinu a 21 minut a neuspěla ve finále letos potřetí.
Dvacetiletá Nosková v červenci prohrála duel o titul v Praze s Marií Bouzkovou, na začátku října nestačila v Pekingu na Američanku Amandu Anisimovovou. Celkově Noskové nevyšlo páté finále z šesti, titul vybojovala vloni v Monterrey v Mexiku. V žebříčku se nicméně posune na životní 13. místo.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy prošla do tokijského finále po odstoupení Jeleny Rybakinové z Kazachstánu, předtím jí vzdala i ve čtvrtfinále Ruska Anna Kalinská, nad níž Nosková vedla 6:0 a 1:0. Olympijská vítězka z Tokia 2021 Bencicová, která ve čtvrtfinále odvrátila mečbol Karolíně Muchové, získala jubilejní 10. titul a druhý letos.