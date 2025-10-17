Předplatné

Pála se vydá na záchranářskou misi s teenagerkami. Věkový průměr? Devatenáct let

Petr Pála se svěřenkyněmi Lindou Noskovou (vlevo) a Terezou Valentovou (vpravo)
Petr Pála se svěřenkyněmi Lindou Noskovou (vlevo) a Terezou Valentovou (vpravo)Zdroj: Profimedia.cz
Reakce trenéra Petra Pály při utkání Markéty Vondroušové
Trenér české reprezentace Petr Pála se při utkání Markéty Vondroušové mohl usmívat
České tenistky se v Málaze připravují na sobotní vstup do Billie Jean King Cupu
České tenistky se v Málaze připravují na sobotní vstup do Billie Jean King Cupu
Česká tenistka Sára Bejlek během tunaje Livesport Prague Open 2025
Česká tenistka Nikola Bartůňková, které kariéru poznamenal dopingový trest, si připisuje první větší úspěch v rámci WTA Tour
Jan Jaroch
B. J. King Cup
Pravděpodobně s nejmladším reprezentačním týmem v historii se vydá kapitán Petr Pála v půlce listopadu do Varaždínu (14. - 16. 11.), kde se tenistky pokusí udržet příslušnost k elitě Billie Jean King Cupu. Na duely proti domácím Chorvatkám a Kolumbii nominoval kvarteto, které má věkový průměr 19 let - Linda Nosková (20), Tereza Valentová (18), Sára Bejlek (19) a Nikola Bartůňková (19). Pro padesátiletého Pálu půjde po osmnácti sezonách o poslední zápasy v roli kapitána, příští rok ho ve funkci nahradí Barbora Strýcová, která do Varaždínu také vyrazí s týmem.

„Člověk by chtěl funkci předat v co nejlepší možné situaci, protože jenom první místo nám zaručí, že se holky budou moct příští rok porvat o nejvyšší příčky,“ uvědomuje si Pála, že pouze prvenství ve tříčlenné skupině znamená, že silná generace tenistek jako Karolína Muchová, Barbora Krejčíková či Markéta Vondroušová neztratí rok při snaze poprvé v kariéře BJKC vyhrát.

Vyjma české jedničky Noskové, aktuálně světové sedmnáctky, nejsou největší hvězdy na sklonku sezony k dispozici. „Hodně holek je zraněných, některé se omluvily, že se musí doléčit nebo jdou na zákrok hned po konci sezony. Nechávám si ale ještě jedno volné místo, kdyby se cokoliv změnilo. Určitě bych chtěl jet do Chorvatska v pěti,“ zdůraznil Pála.

Česká nominace na kvalifikaci BJKC

Jméno

Věk

Na žebříčku

Bilance v BJKC

Linda Nosková

20

17.

2:3

Tereza Valentová

18

78.

1:1

Sára Bejlek

19

100.

0:0

Nikola Bartůňková

19

133.

0:0

Socha by se měla postavit Lindě Noskové, která i po náročné sezoně vyslyšela volání reprezentace. Dvojkou týmu bude osmnáctiletá Tereza Valentová, jež skvěle vtrhla do dospělého tenisu a už jí patří 78. příčka v žebříčku. Na jaře v Ostravě při neúspěšném snažení o Final 8 debutovala ve dvou deblech, nyní už na ni bude tým stát. Úplnou novickou je Nikola Bartůňková, jež se po dopingové kauze vrátila ve velkém stylu.

Přestože chybí pět českých hráček z elitní padesátky žebříčku, výběr je dost silný na to, aby postoupil. „Máme slušnou šanci, když budou hrát holky dobře,“ věří Pála. Kolumbijky mohou spoléhat na Emilianu Arangovou (46. na WTA) či Camilu Osoriovou (85.), největšími chorvatskými jmény jsou momentálně Donna Vekičová (79.) a Antonia Ružičová (70.).

Příští rok se formát BJKC opět změní. Pokud Češky ve Varaždínu uspějí, zůstanou ve Světové skupině a v dubnu se utkají systémem doma/venku s jednou zemí, proti níž budou mít šanci vybojovat si start na Final 8 v Číně. V opačném případě čeká sestup do regionálního patra.

Program kvalifikace ve Varaždínu

Datum

Zápas

pátek 14. 11.

Česko - Kolumbie

neděle 16. 11.

Česko – Chorvatsko

