Pála se vydá na záchranářskou misi s teenagerkami. Věkový průměr? Devatenáct let
Pravděpodobně s nejmladším reprezentačním týmem v historii se vydá kapitán Petr Pála v půlce listopadu do Varaždínu (14. - 16. 11.), kde se tenistky pokusí udržet příslušnost k elitě Billie Jean King Cupu. Na duely proti domácím Chorvatkám a Kolumbii nominoval kvarteto, které má věkový průměr 19 let - Linda Nosková (20), Tereza Valentová (18), Sára Bejlek (19) a Nikola Bartůňková (19). Pro padesátiletého Pálu půjde po osmnácti sezonách o poslední zápasy v roli kapitána, příští rok ho ve funkci nahradí Barbora Strýcová, která do Varaždínu také vyrazí s týmem.
„Člověk by chtěl funkci předat v co nejlepší možné situaci, protože jenom první místo nám zaručí, že se holky budou moct příští rok porvat o nejvyšší příčky,“ uvědomuje si Pála, že pouze prvenství ve tříčlenné skupině znamená, že silná generace tenistek jako Karolína Muchová, Barbora Krejčíková či Markéta Vondroušová neztratí rok při snaze poprvé v kariéře BJKC vyhrát.
Vyjma české jedničky Noskové, aktuálně světové sedmnáctky, nejsou největší hvězdy na sklonku sezony k dispozici. „Hodně holek je zraněných, některé se omluvily, že se musí doléčit nebo jdou na zákrok hned po konci sezony. Nechávám si ale ještě jedno volné místo, kdyby se cokoliv změnilo. Určitě bych chtěl jet do Chorvatska v pěti,“ zdůraznil Pála.
Česká nominace na kvalifikaci BJKC
Jméno
Věk
Na žebříčku
Bilance v BJKC
Linda Nosková
20
17.
2:3
Tereza Valentová
18
78.
1:1
Sára Bejlek
19
100.
0:0
Nikola Bartůňková
19
133.
0:0
Přestože chybí pět českých hráček z elitní padesátky žebříčku, výběr je dost silný na to, aby postoupil. „Máme slušnou šanci, když budou hrát holky dobře,“ věří Pála. Kolumbijky mohou spoléhat na Emilianu Arangovou (46. na WTA) či Camilu Osoriovou (85.), největšími chorvatskými jmény jsou momentálně Donna Vekičová (79.) a Antonia Ružičová (70.).
Příští rok se formát BJKC opět změní. Pokud Češky ve Varaždínu uspějí, zůstanou ve Světové skupině a v dubnu se utkají systémem doma/venku s jednou zemí, proti níž budou mít šanci vybojovat si start na Final 8 v Číně. V opačném případě čeká sestup do regionálního patra.
Program kvalifikace ve Varaždínu
Datum
Zápas
pátek 14. 11.
Česko - Kolumbie
neděle 16. 11.
Česko – Chorvatsko