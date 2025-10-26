Nová aréna? Čekal jsem 15 let, líčí Čachotský. Fanoušci ho chtějí do reprezentace
V dresu jihlavského áčka válí už neuvěřitelných čtyřiadvacet let. Nestárnoucí nezmar Tomáš Čachotský (43) se nikdy netajil snem si zahrát za Duklu v nové aréně. V sobotu si ho splnil. „Bylo to krásné. Čekal jsem na to patnáct let,“ hlásila legenda po premiéře v Horácké multifunkční aréně. Porážce 0:2 se Zlínem sice nezabránila, i přesto měla po zápase napilno. Kromě rozhovorů rozdávala fotky i autogramy. Z ochozů se dokonce rozléhal pokřik: „Čagy do repre!“
Co na tohle, atmosféru a další věci kolem říkáte?
„Čekalo na to celé město, protože tři roky jsme byli pryč. Furt se někam jezdilo, pořád se balil bágl. Teď to už bude doma. Já jen doufám, že se v Jihlavě stane módou chodit na Duklu.“
Jak vůbec premiérové utkání v nové aréně hodnotíte?
„Bylo to pro nás strašně těžké, protože první zápas doma jsme chtěli vyhrát. Zároveň to bylo i fyzicky náročné tím, že si zvykáme na stadion. Možná jsme to měli v hlavě. Je tady spousta nových věcí, ale já věřím, že si co nejdřív zvykneme, budeme sbírat body, vítězství a radovat se s fanoušky. Stadion je fakt nádherný, je to úplná pecka. Čekali jsme na něj strašně dlouho, takže doufáme, že to začne klapat.“
Co jste si v prvním momentu pomyslel, když jste vyjel na led?
„Bylo to krásné. Čekal jsem na to patnáct let. Doufám, že se to bude stupňovat i tím, že sem pustí víc lidí. (kvůli zkušebnímu režimu mohlo na utkání se Zlínem jen 2 416 diváků - pozn. autora) Snad budou chodit, i když už teď byla atmosféra skvělá. Hlavně doufám, že si na všechno okolo co nejdřív zvykneme a fanouškům budeme dělat radost.“
Vy konkrétně třeba ještě pět let?
„Ještě tak pět zápasů.“ (usmívá se)
Bylo na týmu znát, že se jednalo o první domácí utkání?
„Asi jo, asi to tak bylo. Trošku nám to odskakovalo a nenahrávali jsme si na krátkou vzdálenost. Nicméně každý musel počítat s tím, že všechno hned nebude ideální. Prohráli jsme jeden zápas, jdeme dál. Teď budeme hrát doma ještě spoustu utkání.“
Jaké jste měl pocity z ledu a rozměrů kluziště?
„Je to úzké a dlouhé. (směje se) Ale zvykneme si. Led už byl lepší, protože v pátek byl hodně měkký. Vlastnosti toho jsou úplně jiné, než co jsme znali doteď. Je to další věc, na kterou si musíme zvyknout.“
A také třeba na nepříjemné odrazy od mantinelu?
„Je to přesně, jak říkám. Na mantinely, odrazy od plexiskla, led a všechno okolo. Bude to chvilku trvat, ale zvládneme to.“
V nové kabině jste si už zvykli? Jak to v ní vypadá?
„Ještě tam něco chybí. Tím, jak se spěchalo, šly kabiny trošku do ústraní. Muselo se zvládnout spoustu věcí kolem, abychom vůbec mohli hrát. Ještě se tam sice něco bude dodělávat, ale konečně už máme svoje zázemí. Kabina je obrovská, takže až se to všechno dovybaví, bude to super.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|1
|1
|2
|49:25
|36
|2
Litoměřice
|15
|10
|0
|2
|3
|54:35
|32
|3
Přerov
|15
|8
|2
|1
|4
|42:34
|29
|4
Jihlava
|14
|8
|1
|0
|5
|33:32
|26
|5
Zlín
|15
|7
|1
|1
|6
|43:38
|24
|6
Vsetín
|16
|4
|5
|2
|5
|46:45
|24
|7
Kolín
|15
|6
|1
|3
|5
|40:35
|23
|8
Poruba 2011
|15
|6
|1
|2
|6
|43:41
|22
|9
Třebíč
|15
|5
|2
|2
|6
|38:45
|21
|10
Frýdek-M.
|15
|5
|1
|3
|6
|44:45
|20
|11
Sokolov
|14
|1
|7
|0
|6
|33:41
|17
|12
Chomutov
|16
|4
|0
|4
|8
|39:53
|16
|13
Tábor
|15
|4
|0
|3
|8
|38:49
|15
|14
Pardubice B
|15
|1
|3
|1
|10
|30:54
|10
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup