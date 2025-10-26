Paradox odpočatých hráčů Vítkovic na tripu: zlé začátky zápasů. Co přijde v Boleslavi?
Chtěli ušetřit záda a síly, obvykle ztracené cestováním, a tak vítkovičtí hokejisté vsadili na trip. Šest dnů na cestách bez návratu do Ostravy, tři zápasy v balíčku. Vydáte sice víc korun za ubytování, zato očekáváte o fous lepší výkony. Aspoň tedy v začátcích duelů by měla platit přímá úměra: odpočatější hráč – lepší hokej. Ne, Vítkovice to mají obráceně. Zatím. Uvidí se, co předvedou v neděli v Mladé Boleslavi.
V úterý odpoledne se vydali do Prahy, kde přespali před středeční bitvou se Spartou. Vstup do zápasu? Hrůza hrůz, hosté prohrávali po 13 minutách 0:3, ve druhé prohrávali už o čtyři góly. Tady jste si poprvé řekli: Co se děje? Od odpočaté party byste předpokládali mnohem lepší nástup do šichty, určitě svižnější než od Pražanů, kteří si den předtím mákli proti Třinci. Opak byl pravdou.
Na druhou stranu, hosté se z facky zmátožili a postupně dorovnali až na 4:4. Za to naopak zaslouží pochvalu a uznání. Po porážce 4:5 v prodloužení Ostravané přenocovali v metropoli, ve čtvrtek si dali trénink ve staré holešovické hale a vydali se do Brna.
V pátek stůj co stůj nechtěli opakovat pražské entrée. Realita? V šestnácté sekundě z první akce inkasovali po trefě Jakuba Fleka, po úvodním dějství to měli 0:2. Opět přišel mizerný začátek a základ porážky.
Co Varaďova družina dohonila v Praze, v Brně už ne a padla 1:4. „Poslední zápasy nám vůbec nejdou začátky, hned první střídání. Minulý zápas (na Spartě) jsme hráli v šesti a šli brzy na trestnou lavici. Že se nám to podařilo dotáhnout na Spartě, to nebude fungovat každý zápas, zvlášť ne proti týmům, jako je Brno,“ varuje útočník Martin Hanzl a dodává: „Je to těžké… Nechci říkat, že jsme nebyli připravení, někdy se to holt stane. Nám se to bohužel teď stává v každém zápase,“ štve jej. „Musíme se na to víc zaměřit a začít jinak. Víc se soustředit na úvodní vhazování. Snad se toho zbavíme a naopak to budeme my, kdo bude skórovat.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Někdy se to stane… Faktem je, že hokej občas nemívá logiku, už mnohokrát se stalo, že tým, který zkysl na dálnici nebo na jiné komunikaci a přijel k zápasu na poslední chvíli, kolikrát i bez kloudné rozcvičky hrál od prvních vteřin perfektně. Hráči to pak komentují slovy, že občas se hodí nebýt koncentrovaný až příliš a není od věci hrát to z voleje, prakticky ihned po výstupu z autobusu.
Nicméně vezměte jed na to, že vítkovičtí trenéři budou apelovat, aby se nedělní duel v Mladé Boleslavi zvládl úplně jinak. Pokud ne, čekejte od realizačního štábu odezvu. „Je pravda, že začátky jsme nezvládli, i když na to kluky upozorňujeme. Ale zatím se nám to nedaří. V neděli nás čeká Boleslav, doufáme, že tam předvedeme lepší start, než co jsme absolvovali se Spartou a v Brně,“ věří Varaďův kolega Aleš Krátoška.
Ostravané jsou zvyklí cestovat den předem na všechny zimáky, které jsou od Prahy (včetně) dál na západ a na sever Čech. Tenhle výlet byl výjimka, a jak se dalo odtušit z Hanzlova vyjádření, kabině by asi nevadilo, kdyby příště klub vsadil na obvyklý model.
Možná i vzhledem k výsledkům a taky náročnému programu prvních sezonních týdnů, kdy se hraje třikrát týdně a mnoho volna není. „Určitě je příjemné, když nemusíte cestovat tam a zpátky, ušetříte síly, na druhou stranu jste celý týden mimo domov, mimo rodinu. Taky už se těšíme, až se vrátíme domů a budeme hrát před našimi fanoušky.“
To nastane ve středu 29. října proti Spartě.
Kdyby jeli klasicky
úterý: Ostrava – Praha 332 km
celkem: 1638 km
Vítkovice na tripu
úterý: Ostrava – Praha 332 km
celkem: 1121 km
Ušetřené kilometry: 517
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž