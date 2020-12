Škodolibý dárek: pivo za každý gól od Messiho. Rekordman i vtipný Buffon

Argentinec Lionel Messi svými góly za Barcelonu ničí brankáře ve Španělsku a v Lize mistrů už sedmnáctou sezonu. Během tohoto období stihl nasázet úctyhodných 644 branek, čímž překonal Pelého rekord v počtu gólů v dresu jednoho klubu.

Tohoto milníku se mu podařilo dosáhnout jedním zásahem 22. prosince v zápase La Ligy na půdě Valladolidu při výhře 3:0. K rekordu blahopřál i předchozí držitel Pelé, který ocenil Messiho loajálnost a lásku ke katalánskému velkoklubu.

Messiho počin se rozhodl ocenit americký pivovar Budweiser, který vyrobil speciální pivní edici. 644 etiket připomínajících každý z těchto gólů rozeslal mužům, které Argentincovy trefy trápily nejvíce. Brankářům soupeře.

Do vybrané společnosti se dostal i gólman Juventusu Gianluigi Buffon, který se s Messim nepotkával jako soupeř až tak často. Přesto se v pár utkáních střetli a Messi ho dokázal překonat jen dvakrát. A to až v roce 2017 v rámci Ligy mistrů v zápase, který Barcelona ovládla 3:0.

„Díky za ta piva. Beru to jako kompliment. Prožili jsme mnoho skvělých bitev během těch let. Gratuluji k překonání rekordu. Je to skutečně neuvěřitelný úspěch,“ reagoval Buffon prostřednictvím Twitteru.

.@budfootball... thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020

Rekordman Alves

Gólmani to zpětně mohou brát jako zadostiučinění, že se stali součástí historie. Přeci jen smutným rekordmanem v tomto ohledu je bývalý brankář Almeríe a Valencie Diego Alves, který v La LIze odchytal deset sezon. Messiho obětí se stal 21krát.

Jedním z nejčastěji překonaných brankářů je logicky i legenda největšího soupeře v boji o titul Iker Casillas. Brankář Realu Madrid po Messiho střele lovil míč ze sítě sedmnáckrát.

Jeden ze součaných rivalů, brankář Atlétika Jan Oblak, sice má na fotce přiložené k tweetu trochu nucený úsměv, ale i on poděkoval pivovaru a blahopřál Messimu k rekordu. „Nerad dostávám góly, ale výzva zastavit tě z nás dělá lepší brankáře,“ dodal Oblak, kterého 33letý Argentinec prozatím překonal desetkrát.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu — Jan Oblak (@oblakjan) December 24, 2020

Šťastné a veselé brankářům! Piva jako dar nakonec putovala ke 160 strážcům fotbalových branek.