Zlatá tretra tahá hvězdy. Ogrodníková, Duplantis a teď i „Milionář z chatrče“

Česká reprezentantka Nikola Ogrodníková ve finále ME v hodu oštěpem • Ivana Roháčková

Olympijský vítěz Neeraj Chopra z Indie je další hvězdou Zlaté tretry Ostrava. 62. ročník klasického mítinku bude 27. června na Městském stadionu, přičemž hlavním tahákem bude fenomenální skokan o tyči Armand Duplantis ze Švédska. Dorazí také světová rekordmanka Tobi Amusanová z Nigérie (100 metrů překážek) a etiopský vytrvalec Lamecha Girma, který se pokusí zlomit dvacet let starý rekord mítinku na patnáctistovce.

„Chopra je prvním atletem z Indie, který vyhrál olympiádu a doma je neskutečně populární,“ říká manažer mítinku Alfonz Juck. „Nechci úplně říct, že má podobný příběh jako Milionář z chatrče, ale je to velmi podobné. Všude je ohromně sledovaný a doma skoro nemůže přejít přes ulici. Těšíme se na jeho bitvu s Kubou Vadlejchem, který teď v Jihoafrické republice hodil výkon roku 88,38 metrů. Bude i mistr světa Anderson Peters z Grenady, společně se skokem o tyči bude oštěp vrchol technických disciplín. Nic lepšího teď v oštěpu opravdu nejde nabídnout.“

V ženské soutěži se představí Nikola Ogrodníková. Ostravská rodačka už Tretru vyhrála, ale protože závod nebyl v programu hlavní soutěže, křišťálovou trofej doma ještě nemá. „Letos ji jde získat?“ zajímala se Ogrodníková. „Tím pádem se zase budu pokoušet a cíl je jasný! Chci si trofej přivézt domů.“

Stříbrná z mistrovství Evropy 2018 měla přípravu na aktuální sezonu komplikovanější. „V zimě jsem prodělala boreliózu, což mě stálo asi měsíc tréninku, možná i trochu více,“ popisuje. „Naháněli jsme to pak od půlky ledna, docela rychle jsem se dostala zpátky, kde jsem potřebovala být, ale ještě jsem nezávodila ani v Africe, protože jsem nebyla natolik připravená. Startovat budu poprvé na konci května.“

Na Tretru se Ogrodníková těší. I na bitvu oštěpařů. „Pro Ostravu je pěkné mít tady olympijského vítěze. Navíc Chopra je velice pokorný člověk, milý, není to žádný namistrovaný kluk, právě naopak. Zřejmě i pro fanoušky udělá nějakou show. A Jakub (Vadlejch) je ve velké formě, co jsem od něho viděla na tréninku, bylo fakt zajímavé.“

Motivaci v Ostravě budou mít i Tobi Amusanová z Nigérie a Lamecha Girma z Etiopie. „Amusanová loni na stovce překážek na mistrovství světa v Eugene šokovala časem 12,12 sekundy, všichni si mysleli, že to je nějaká chyba, protože posun rekordu o osm setin byl obrovský,“ usmívá se Juck. „Žádná chyba. Amusanová to pak potvrdila ve finále, kde čas vylepšila dokonce na 12,6, ale to bylo s větrem.“

Girma, držitel světového halového rekordu na 3000 metrů, bude útočit na letitý rekord na patnáctistovce. Od roku 2003 ho drží Cornelius Chirchir (3:31,17). „Loni jsem si v Ostravě zaběhl osobní a národní rekord na tři tisíce metrů překážek, je tam skvělá dráha a výborní diváci dodávají energii, tak se chci pokusit o čas na hranici svých možností,“ vzkázal pořadatelům Lamecha Girma.

Vstupenky na vítkovické ochozy stojí 50 korun, lístek na hlavní tribunu A 1000 korun.