Novotný o Spartě i Holoubkovi: V titul věřím, ale někde je tam chyba

Legendární obránce Jiří Novotný stále věří, že jeho milovaná Sparta bude na konci sezony křepčit s ligovým titulem. Zároveň ovšem tvrdí, že zdaleka ne všechno se v letenském klubu dělá správně a musí přijít zlepšení. „Nevidím do toho, vedení si musí udělat analýzu. Někde je ale chyba,“ říká Novotný s tím, že Sparta už není pro soupeře takovým postrachem jako za jeho éry.

Na konci září ho naštvalo jmenování Davida Holoubka hlavním trenérem Sparty. „Šanci měl dostat Michal Horňák, který vyhrál s juniorkou ligu. Holoubek je Hřebíkův kůň, rozhodují tam vztahy, což mě jako sparťana mrzí,“ tvrdil Novotný před pár měsíci.

Mladý Holoubek si ale pak získal na svou stranu většinu fanoušků a z původně provizorního kouče je trenérem nastálo. „Není to o mně a trenérovi Holoubkovi. Je to o tom, aby se Sparta zase vrátila na místa, kde byla před patnácti lety. Bohužel se to už dlouho nedaří, chyba tam někde je,“ říká nyní Novotný.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Legendární Novotný o Spartě: Někde je chyba, ale v titul věřím • VIDEO iSport TV

To, že bude Holoubka zaštiťovat sportovní ředitel Sparty Tomáš Požár, nijak hodnotit nechce. „Takové jsou bohužel regule, to nemá cenu komentovat,“ mávne rukou. Naopak ke sparťanskému podzimu má legendární obránce co říct.

„Všichni bychom si přáli, aby byla Sparta někde jinde, ale bohužel jí to v lize v jednu chvíli nešlo, vybrala si horší období,“ tvrdí. „Ovšem v evropských pohárech předváděla skvělé výkony a zaslouženě postoupila,“ dodává s radostí.

A i přes několik ztrát nadále věří, že Sparta bude na konci sezony slavit. „V ligový titul věřím,“ říká jednoznačně a nebojí se ani našlapané Slavie, která se po delší době vyhřívá v tabulce před Spartou. „Jde o to, kde bude na konci a to jsme většinou před ní,“ usměje se.

S optimismem vyhlíží Novotný i první kolo play off Evropské ligy proti Rostovu. „Bude to hodně těžké, protože tam mají Brazilce, kteří když mají svůj den, tak dokážou velké věci. Ale porazit se dá každý, jak to Sparta předvedla v minulé sezoně,“ uzavírá.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hartig si užívá fotbal ve Velimi: Ale trénování pro mě není • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Ulich vyrábí kliky a sponzoruje i Slavii: Snad bude mít taky kliku • VIDEO iSport TV