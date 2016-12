Norská posila Slavie Flo umí! Gólů dal pár, ale přihrávkami pomohl k titulu

Nestřílí góly tak často, jako to dokázal jeho příbuzný Tore André Flo. Když už se ale třetí zimní posila Slavie - Per-Egil Flo - opře do míče, nepochybujte o tom, že i tenhle Nor má v noze dynamit. A co teprve, když přihraje. Potvrzuje, že rodina Floových je fotbalová. Hned sedm jejích členů nastoupilo v norské nejvyšší soutěži a nejslavnější Tore André Flo si zahrál i za Chelsea. V Edenu se tak mají na co těšit. Možná bude Nor jedním z žolíků v honbě za vysněným titulem. V Norsku se mu podobný kousek před pár lety povedl. "Doufám, že společně dosáhneme velkých věcí," věří Flo.