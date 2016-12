Hyčka posílí Teplice. V podstatě dezertoval, zlobí se Zbrojovka

„Jsem rád, že se povedlo přestup úspěšně dotáhnout do konce tohoto roku. Těším se na působení v Teplicích. Je to pro mě nová výzva. Doufám a udělám pro to vše, abych byl pro Teplice přínosem,“ uvedl Alois Hyčka, jenž s rodinou žije v Ústí nad Labem.

Šestadvacetiletý univerzál patřil v poslední době mezi klíčové hráče Zbrojovky, jejíž dres oblékal (s výjimkou půlročního hostování v Ústí nad Labem) od roku 2012. V letošním roce nevynechal jediné soutěžní utkání. Jenže na konci sezony by Hyčkovi vypršela smlouva, kterou již nechtěl prodloužit.

Brno zuří: Hyčka neustále oddaloval podpis

Proto vedení Zbrojovky nese jeho odchod velice nelibě. Brněnský majitel Václav Bartoněk na klubovém webu dokonce prohlásil, že „Hyčka v podstatě dezertoval“.

„Od půlky září jsme jednali o prodloužení, v půlce října měla nová smlouva jasný obsah, na kterém jsme se shodli. Ze strany hráče byl ovšem podpis neustále z různých důvodů oddalován. Jakmile klub zjistil, že Hyčka v Brně ve skutečnosti dál působit nechce, proběhlo na úrovni klubů jednání o prodeji hráče a následně i prodej samotný,“ řekl Bartoněk.

Zato Teplice slaví. „Jsem moc rád, že jsme ho získali. Jedná se o rychlostní typ hráče, který může hrát na více postech. Má dobrý charakter. Věříme, že Lojza zkvalitní náš kádr a pomůže nám v dosažení stanovených cílů,“ pochvaluje si svou první zimní posilu trenér Daniel Šmejkal.

A na další nové hráče se může těšit. Teplice na posílení kádru intenzivně pracují. „Přestupy směrem do našeho kádru tímto samozřejmě nekončí, pracuje se na příchodu středního obránce,“ prozradil mluvčí klubu Martin Kovařík. Pozici stopera je nutné posílit po odchodu Michaela Lüftnera do pražské Slavie, která představila člena reprezentační jednadvacítky ještě před Vánoci.

