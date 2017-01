Šilhavý je rád za Baráka a trápí ho Van Kessel: S ním je to střídavě oblačno

Bylo utkání těžké hlavně kvůli nedostatku času na aklimatizaci?

„Zima je proti nám. Po návratu z Číny si musíme zvykat na chladno, ale zimní přípravu jsme prožili několikrát. Každý už ví, o co jde."

Vzhledem k tomu, že střídáte teplo se zimou, musíte na hráče apelovat ohledně životosprávy?

„Samozřejmě se o tom bavíme. Nikdy nevíte, co přijde. Hráči se můžou nakazit i na nákupech. Věřím, že kluci se o sebe starají."

Jak hodnotíte soustředění v Číně?

„Soustředění bylo na velmi vysoké úrovni včetně tréninkových možností. Věřím, že podmínky, které nám vedení nabídlo, dokážeme zužitkovat.“

Vedení odmítlo přestup Antonína Baráka. Berete to jako znamení vašich ambicí?

„Beru to velice pozitivně. Nevím, co by to muselo být za sumu, abychom ho pustili. Věřím, že se vedení rozhodlo správně a ukázalo, co je pro nás priorita.“

Nemyslíte si, že by se tato situace na tak mladém hráči mohla podepsat?

„Tonda (Barák) je charakterní kluk, který to v hlavě má dobře postavené. Má také dobré zázemí doma, táta je také trenér. Určitě ho potěší, že o něj stál klub z Itálie. Má všechno teprve před sebou a nic mu neuteče. Když bude poctivě pracovat, tak ho to zahraničí nemine. Teď by to bylo brzy.“

Podobné zklamání z nepřestupu tu prožíval Milan Škoda, na kterém se to herně podepsalo. Věříte, že Baráka ukočírujete?

„Myslím si, že ano. Škoďákovi bylo už třicet, u Tondy je to začátek. Nevím, co mu v tuhle chvíli probíhá hlavou. Mluvil jsem s ním, zájem ho samozřejmě těší, ale vnímá, že Slavie je taky velký klub s velkými cíli. Co si budeme nalhávat, zahraničí je další stupínek dál. Ale jak už jsem řekl, Tonda se do dobrého klubu dostane.

Už jste s vedením rozhodnutí o dalším osudu Gina van Kessela?

„Gino tu zatím je. Trénuje s námi, ale nějaká jednání probíhají. V tréninku s ním to je střídavě oblačno. Dnes měl dopředu nějaké povedené akce, dozadu je to horší. Každý se snaží o sestavu, v tuhle chvíli nechci Gina nebo jakéhokoliv hráče z tohoto pohledu hodnotit.“

Jak to vypadá s hráči na marodce?

„Věřím, že všichni budou k dispozici co nejdříve. Jirka Bílek má nějaké zdravotní problémy, přesto to stále zkouší, tak uvidíme. Snad se všichni zapojí do tréninku v příštím týdnu.“

