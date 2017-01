Svědík po triumfu Boleslavi: Výkon se mi nelíbil. Těší se na Stronatiho

Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi Martin Svědík nepřeceňuje výhru 4:0 nad Pardubicemi ve finále Tipsport ligy ani celkový triumf na zimním turnaji. Podle něj jde pouze o přípravu a ve hře středočeského týmu vidí řadu nedostatků. "Je hezké, že jsme to vyhráli, ale v podstatě víme všichni, že to nic neznamená a slouží to jako příprava na ligovou scénu. Až tam přijdou důležité zápasy o body a naše ambice, což jsou poháry," řekl Svědík, který po podzimu na lavičce nahradil Leoše Kalvodu.

"Určitě je příjemnější, než kdyby člověk začal nějakými porážkami, ale je to součást přípravy a hlavně pořád je v utkáních na čem pracovat a co si vytýkat. Je to zpětná vazba pro zápasy v lize," dodal bývalý kouč reprezentace do 20 let.

Navzdory jasné výhře nebyl s výkonem domácího mužstva proti druholigovým Pardubicím příliš spokojený a několikrát musel na hráče zvýšit hlas. "Mně se dneska ten náš výkon moc nelíbil, abych řekl pravdu. Směrem dopředu tam máme hezké věci, ale k rozehrávce odzadu a dalším věcem, které nechci specifikovat, mám výhrady," prohlásil Svědík.

Už má zhruba představu o kádru, s nímž bude pátý celek ligové tabulky na jaře bojovat o pohárové příčky. "Máme nějakých 20 fotbalistů plus tři brankáře a ještě zraněné hráče, kteří nejsou k dispozici. Teď si v kabině řekneme, kdo pojede na soustředění a s kým se počítá. Kádr ze soustředění by měl relativně zůstat pro ligovou scénu," podotkl Svědík.

Posilou Boleslavi se brzy stane český stoper s italskými kořeny Patrizio Stronati, který přijde na hostování z Austrie Vídeň. "Já Patrizia znám z Baníku. Výborný charakter a kluk, který je bojovník. Kvalitní levonohý stoper, silný v soubojích, dobrý hlavičkář. V Austrii teď nedostával tolik příležitostí, což je škoda. Ale věřím, že se na svou kvalitu z Ostravy může dostat zpátky a může nám pomoct," konstatoval dvaačtyřicetiletý kouč.