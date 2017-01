Světoběžník Ivanschitz! V Plzni už zapadl do šatny, dostane klíčový post

Otevřeně vám to v Plzni nikdo neřekne, přesto tahle mantra obletuje Štruncovy sady. Andreas Ivanschitz, exkluzivní zimní posila tuzemského šampiona, má být hlavním dílkem mistrovské kterou mozaiky, kterou skládá trenér Roman Pivarník. Rakouský středopolař zaujme klíčový post podhrotového hráče a na západě Čech očekávají jediné: třetí titul v řadě.

Kdepak, tohle není posila typu „buď, anebo“. Ani běžné rozšíření konkurence na konkrétním postu. Plzeň příchodem Andrease Ivanschitze razítkuje frontální útok na další mistrovský titul. „Získali jsme zkušeného hráče, který nám určitě pomůže,“ vyhlásil generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

V případě plzeňského bosse nejde o prázdná slova, Západočeši skutečně očekávají, že rakouský internacionál bude mít na hru aktuálního lídra tabulky mamutí vliv. Ivanschitz zaujme místo desítky, podhrotového hráče, který v týmu od letního odchodu Daniela Koláře do tureckého Gaziantepsporu chyběl.

První předpoklad, aby tohle spojení zafungovalo, byl naplněn. Specifická kabina Viktorie novou tvář vzala za svou. „Hráči Ivanschitze přijali výborně. Mají k němu respekt a dobře vědí, že jim může hodně pomoci,“ prozrazuje zdroj detailně obeznámený s děním v šatně Viktorie.

Trenér Roman Pivarník, jenž o 33letého matadora hodně stál, má jasnou představu o tom, jak Ivanschitze využít.

Bývalý hráč Mainzu či Levante bude mít na starost ofenzivu Plzně, stane se mozkem týmu a bude dirigovat útočné rejdy družiny v modročerveném. Ačkoli Ivanschitz i díky pokročilému věku není rychlostním typem fotbalisty, jeho síla je v práci s balonem, v myšlení a taky v levé noze. Tu má rodák z Eisenstadtu geometricky přesnou.

S jeho přítomností chce být Plzeň ještě nebezpečnější po křídlech. Ivanschitz dokonale čte hru, navíc má hlavu neustále nahoře. Díky tomu je schopen ve vteřině dělat ta nejlepší rozhodnutí.

Jeho velkou předností je schopnost vyslat kolmou přihrávku. Ať už střede středem pole či právě po stranách. Zafungovat by tak mělo spojení s rychlostními křídelními hráči Martinem Zemanem a Milanem Petrželou, z technické vyspělosti nové posily bude na hrotu těžit i Michael Krmenčík.

Ivanschitzova kariéra Plzeň (2017-???)



Seattle (2015-2016)

Potvrzuje roli světoběžníka a s rodinou míří za oceán. Cílovou destinací je Seattle, kde se prakticky okamžitě stává klíčovým hráčem. Fanoušci ho milují, on na svých zádech táhne tým až k titulu.

Zápasy: 34 Góly 4 Levante (2013-2015)

Čtyři roky a dost. Ivanschitz znovu zvedá kotvy přesouvá se do Španělska, do další špičkové soutěže. V průměrném Levante už sice není tak produktivní, ale má pevné místo v základní sestavě. Zápasy: 49 Góly: 4 Mainz (2009-2013)

Nejprve dvouleté hostování, potom trvalý přestup. Ivanschitz vstupuje do jedné z nejlepších lig na světě a potvrzuje svou kvalitu. V Mainzu je klíčovým mužem, dohromady střílí 24 branek.

Zápasy: 104 Góly: 24 Panathinaikos (2006-2009)

První zahraniční zkušenost, Ivanschitz se vydává do špičkového řeckého klubu. V Panathinaikosu se rychle zařadí mezi opory, na kýžený vrchol ale s týmem nesahá.

Zápasy: 67 Góly: 10 Salcburk (2006)

Prestiž a finanční přilepšení vábí Ivanschitze do nejmovitějšího rakouského klubu. Mává domovu a vydává se na novou štaci. V Salcburku ovšem zůstává pouze na polovinu sezony.

Zápasy: 13 Góly: 1 Rapid (2001-2006)

Andreas Ivanschitz vstupuje do velkého fotbalu. Z mladíka se přetváří v lídra týmu, kapitána. Zástavu Rapidu drží vzhůru, v roce 2005 slaví titul.

Zápasy: 147 Góly: 25

V ofenzivě dostane nadstandardní volnost

Ivanschitzovi trenér Pivarník přidělí i defenzivní úkoly, nebude jich ovšem tolik. Ve hře dopředu dostane nadstandardní volnost, na černou práci totiž bude mít za sebou běhavé ohaře Patrika Hrošovského a Jakuba Hromadu. „Získat balon, dostat ho k Ivanschitzovi a využít jeho špičkové kreativity. To je plzeňská mantra pro jaro,“ potvrzuje zdroj.

Další přínos rakouského veterána může být v ofenzivních standardních situacích. Ty Ivanschitz zahrává levou nohou výborně, ať už jde o centrované balon balony či přímé střely na branku.

Ze své pozice se navíc rád tlačí do koncovky, hrozit může především zpoza hranice pokutového územ území. „Andreas splňuje přesně to, co si od hráče na jeho postu představujeme. Moc se na spolupráci s ním těším," vyhlásil v polovině ledna kouč Pivarník.

Pro Viktorii je důležité, aby se na druhém soustředění ve Španělsku, kam tým vyráží v úterý, Ivanschitz dokonale sžil s mužstvem. Aby si zvykl na všechny spoluhráče a navázal potřebnou chemii.

Pokud se to skutečně podaří, vytáhne Viktoria do jara zbraň, proti které mohou soupeři jen těžko hledat účinnou obranu.

Kádr Viktorie Plzeň pro druhé španělské soustředění: Brankáři: Kozáčik, Bolek, Sváček Obránci: Hejda, Hubník, Matějů, Limberský, Řezník, Janža, Hájek, Vacovský Záložníci: Hlavatý, Hořava, Hromada, Ivanschitz, Hrošovský, Kopic, Kovařík, Petržela, Zeman, Pihrt Útočníci: Bakoš, Krmenčík, Poznar

