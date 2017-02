Ivanovič? Žirkov? Ty jsem znal z televize, smál se Holoubek po výhře

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA| Zenit Petrohrad vyrukoval na Spartu s tím nejlepším, co měl k dispozici. Jurij Žirkov, Jurij Lodygin, Arťom Dzjuba, do druhé půle vběhl i Branislav Ivanovič, nejnovější posila z londýnské Chelsea. Přesto ruský tým neuspěl. Letenští po brankách Bořka Dočkala z penalty a Lukáše Juliše zvítězili 2:0. "S výsledky a celkovou přípravou jsme zatím spokojení," hlásil trenér David Holoubek.

Jak hodnotíte zápas se Zenitem?

"Osobně mě to bavilo. Hráli jsme proti velice silnému soupeři a zvítězili 2:0. Beru to jako odměnu za dobrou práci v tréninku. Kluci ukázali, že jsou vnímaví, protože jsme do zápasu přenesli některé věci, které trénujeme. Musím říct, že práce s nimi je velice dobrá. Výsledek hovoří za vše. Ale na něčem je potřeba v naší hře ještě zapracovat."

Byl Zenit nejnáročnějším soupeřem v zimní přípravě?

(přemýšlí) "Asi ano. Byl to nejkvalitnější soupeř, se kterým jsme se potkali. Myslím, že nás slušně prověřil."

Navíc jejich soupiska obsahovala poměrně dost velkých jmen...

"Tu jsem před zápasem neviděl, staral jsem se hlavně o naše hráče, o naší hru a rozestavení. Až potom jsem vnímal některé hráče Zenitu, které znám jenom z televize..." (směje se)

Myslíte Branislava Ivanoviče?

"Ano, toho. A ještě tam byl levý bek Jurij Žirkov. Tihle dva."

I proto jste v závěru nasadil Matěje Hybše na levé křídlo? Ivanovič byl celkem nebezpečný...

"To ne, chtěl jsem, aby se dostal na hřiště. Nemělo to taktický záměr. Také jsem chtěl pohlídat herní zatížení Lukáše Váchy, Michala Kadlece a Costy.

Nakonec jste udrželi čisté konto, šesté ze sedmi přípravných zápasů.

"Ale taky Tomáš Koubek fantasticky chytil penaltu Zenitu. Bylo tam i nějaké břevno. Měli jsme blízko k tomu, abychom už inkasovali. Snad tu sérii prodloužíme co nejdéle."

Dá se říct, že utkání se Zenitem bylo zároveň testem na Rostov?

"Svým způsobem ano, protože jsme malinko snížili tréninkové dávky a chtěli jsme jít do zápasu víc připravení."

Nyní vás čekají ještě čtyři dny na soustředění ve Španělsku, ale žádný zápas. Co máte v plánu?

"V sobotu dopoledne máme regenerační trénink, pak mají hráči volno. Sejdeme se až v neděli odpoledne. V pondělí a úterý budeme mít dvoufázové velice náročné tréninky. Ještě budeme hodně trénovat! Akorát mě mrzí, že bez Vaška Kadlece a Lukáše Marečka, kteří kvůli menším zdravotním problémům odletěli zpět do Prahy. Oba bych tady chtěl mít."

Hrozí, že by utkání s Rostovem v Evropské lize nestihli?

"To ještě nevím, v Praze je čeká detailnější vyšetření. Věřím, že to není vážné."

