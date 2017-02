Uhrin: Ngadeu? Jeho cena bude vysoká, Slavia ho v létě výhodně prodá

Překvapilo vás, jak pevnou pozici si Ngadeu vydobyl v kamerunském týmu a jaké podává na turnaji výkony?

„Ani ne, protože jsem věděl, jak je to dobrý hráč. Když jsme ho v létě ve Slavii kupovali z rumunského FC Botosani, viděli jsme ho naživo hodněkrát. Aspoň v deseti zápasech. Riskli jsme jeho angažování, kdy jsme vysokou cenu trochu srazili dolů. Povedl se.“



Nevadí mu, že ve Slavii hraje defenzivního záložníka, kdežto v kamerunském výběru ho belgický trenér Hugo Broos staví na místo stopera?

„I my jsme ho původně dělali jako stopera vedle Deliho. Tam se mu moc nedařilo, ale úplně jeho chyba to nebyla. Za obdržené góly mohl víc Deli, který přišel po zranění ramena nepřipravený. Rozhodl jsem se proto, že ho předělám na štítového defenzivního záložníka, protože dobře čte hru. Nebyl úplně spokojený. Mluvil s trenérem kamerunského týmu, jestli mu to neublíží, jestli se i v této roli dostane do reprezentace a na africký šampionát. Pamatuju si jako dneska, jak jsem ho ubezpečoval, že ve středu zálohy je jeho ideální místo. Uvěřil tomu, v kvalifikaci na něm nastupoval. V Gabonu hraje sice stopera, ale nevadí mu to, zapracoval se výborně. Je to hráč pro oba posty a v záložní řadě je podle mě ještě platnější.“

„Určitě mu to pomohlo, aby stabilně nastupoval a projevil svůj talent.“„Vůbec ne, gólový byl i v Rumunsku, kde dal asi sedm branek. Při standardkách je hodně nebezpečný. Je to v něm. Potřeboval jen čas, aby se adaptoval. Věřím, že bude gólů dávat víc.“„Nikdy nevíte, navíc jsem ho měl v mužstvu jen měsíc a půl. Co jsem ho ovšem poznal, tak by neměl. Jeho hlavní předností je, že nic nevypustí. Doufám, že si nemyslí, že je nějaká hvězda. Věřím, že bude nadále pokorný a pracovat na sobě. To je pro jeho další vývoj nesmírně důležité, aby se posunul dál. Tyto typy potřebují usměrňovat.“„Jestli se nezraní a bude nadále hrát dobře, ten předpoklad tu je, tak ho Slavia v létě prodá. Jeho cena za obránce bude vysoká a bude to výhodné. Má cit pro hru a tím se zdaleka nemůže moc Afričanů chlubit.“

