Svědík omladil a zrychlil Boleslav. Nejlepším chceme šlapat na paty, říká

Má být čtvrtá vzadu. Ta, která bude prohánět trio favoritů Plzeň, Slavii a Spartu. Mladá Boleslav vypadá na startu jara silně. „Chceme se udržet v popředí a šlapat na paty celkům, které jsou před námi,“ přiznává v rozhovoru pro Sport její trenér Martin Svědík.

Jak jste spokojen s připraveností týmu pro jarní část sezony?

„Co se týká přístupu hráčů, nasazení a plnění toho, co jsme si řekli, myslím si, že to bylo velice dobré. V utkáních byl vidět progres, zlepšování. Nepovedl se nám jen zápas v Dunajské Stredě, a to spíš mentálně než kvalitou, protože kvalitu jsme třeba prvních dvacet pět minut měli. Nemůžeme si však říct, že se mužstvo za měsíc promění. Ještě to chce nějaký čas, ale mužstvo přijalo všechny věci, které jsme změnili v tréninkovém procesu. Výborně na to reaguje.“

Boleslav končila podzim šesti zápasy bez výhry. Pomohla povedená příprava, v níž jste devět z jedenácti utkání vyhráli, opět získat sebevědomí?

„Tohle nikdy nemůžeme říct dopředu, uvidíme, až budeme hodnotit jarní část sezony nebo vstup do ní. Nicméně musím říct, že mančaft je připravený dobře. Teď půjde o to, aby se věci, které jsme trénovali, promítly na hřišti. Když se tak nestane, je to v podstatě zbytečné. Bude záležet, jakými výkony se budeme prezentovat. Mentální nastavení v kabině je ale jasné. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme uspět. Určitě jsou tyto výsledky dobré. Včas přišlo i varování od Dunajské Stredy. Viděli jsme, že jakmile něco podceníme a nejsme koncentrovaní, má to na mužstvo i výsledek vliv.“

Vzhledem k povedené přípravě a kvalitě kádru se očekává, že byste měli být týmem, který bude nejvíc šlapat na paty vedoucí trojici Plzeň, Slavia, Sparta. Přijímáte roli jejich největšího vyzyvatele?

„Nevím, jestli přijímám nějakou roli. Spíš řeknu, co už jsem říkal. To, co bylo v přípravných zápasech a v tréninkovém procesu, je hlavně potřeba přenést do mistrovských utkání. Bude záležet na psychice hráčů, kvalitě, jakou předvedeme v zápase, součinnosti, týmovém duchu. Pokud tohle vše z přípravy přeneseme do mistrovského utkání, pak věřím, že by to mohlo mít svou sílu. Styl fotbalu, který chceme hrát, je náročný, protože si myslíme, že tudy vede cesta k úspěchu. Je problém, když to pak někdo vypustí, od něčeho ustoupí. Stačí jeden dva lidi a už je problém. To se projevilo v Dunajské Stredě, kde selhali jednotlivci i celý tým.“

S jakými tabulkovými cíli tedy budete vstupovat do jara?

„Tabulkové cíle jsou pořád stejné, udržet se v popředí a šlapat na paty celkům, které jsou před námi. Na druhou stranu máme rozehraný i pohár, i v něm stejně jako v lize chceme udělat co nejlepší výsledek. Chceme potvrdit pohárové ambice.“

Už dříve jste říkal, že jste Boleslav na podzim sledoval. Přijde vám teď boleslavský tým silnější než na podzim?

„Tohle bych nechtěl srovnávat. Měl jsem nějaké představy, a proto i doplnění kádru bylo takové, jaké bylo. Chtěl jsem, aby to mužstvo mělo trochu jiný projev. Tím neříkám, že ten předchozí byl špatný, ale chci prostě jiný. Chci agresivnější projev, chci, aby nám fungoval presink, represink, dobrá organizace, kompaktnost. Sám jsem zvědav, jak se to podaří přenést na hřiště. Ale jestli jsme silnější, nebo slabší, nechci posuzovat. Kádr měl kvalitu na podzim a má kvalitu i teď. Avizovali jsme, že ten tým chceme trochu omladit, proto přišli Nečas, Stronati. Lukáš Železník do toho taky patří. Stronati je soubojový typ, bojovník, na stopera je i rychlý. Železník je rychlostní hráč, umí dávat góly, Nečas je rychlostní hráč. Všechno to vede k tomu, aby ti hráči zapadli do našeho stylu hry a systému.“

Na přírodní trávě jste odehráli až poslední přípravný zápas proti Táborsku, jinak všechny ostatní jste hráli na umělce. Jak velká to byla komplikace?

„Komplikace by to nebyla, kdybychom dopředu na soustředění věděli, že na té umělé trávě budeme hrát. Ale tam jsme počítali, že minimálně dva zápasy odehrajeme na přírodní trávě. To znamená, že to do jisté míry může být problém. Na druhou stranu jsme to přijali jako fakt. Zaměřili jsme se spíš na věci týkající se organizace mužstva a na travnatou plochu si zvykáme až doma. Zaplaťpánbůh že tu máme připravené takové podmínky, že se posledních deset dnů před ligou připravujeme na trávě. Rozhodně se na to nebudeme vymlouvat. To je nesmysl.“