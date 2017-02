Všechno bylo nové, řekl Ivanschitz. Brzy chce umět základy češtiny

Premiéru v české ePojisteni.cz lize si mohl osladit gólem. Jenže Andreas Ivanschitz obě velké možnosti, do kterých se proti Příbrami (1:0) dostal, promarnil. Největší zimní posila Viktorie Plzeň byla přesné trefě nejblíž na začátku druhého poločasu. Po přihrávce Jana Kovaříka ale levačkou trefil jen břevno. „Tohle musím proměňovat,“ uvědomuje si zkušený rakouský záložník. Českým novinářům odpovídal částečně anglicky, částečně německy.

Byl to s poslední Příbramí těžký zápas?

„Od začátku jsme si vytvořili hodně šancí, především v prvním poločase tři, čtyři slibné možnosti. Kdybychom dali gól na začátku, což jsme mohli, byl by zápas jednodušší. Šlo o náročný zápas, zároveň víme, že se ještě můžeme zlepšovat.“

Šla na vás před premiérou v české lize nervozita?

„Nebyl jsem nervózní, těšil jsem se na zápas. Byl jsem zvědavý, hodně jsem se těšil, příprava už byla dlouhá. Trošku mě mrzí mé dvě šance, které jsem mohl proměnit a vstřelit branku.“

Co ta možnost v prvním poločase?

„Dostal jsem pěknou zpětnou přihrávku na penaltu. Byl jsem trošku překvapený, nenačasoval jsem to dobře. Vím, že tohle musím proměňovat, šlo o ideální míč na úroveň penalty. Trošku se na sebe zlobím, tohle musí skončit gólem. Doufám, že v dalším zápase už něco podobného proměním a trefím se.“

Překvapilo vás něco na utkání s posledním týmem tabulky?

„Šlo o můj první zápas v Česku proti českému týmu, všechno pro mě bylo nové. Soupeře ještě pořádně neznám. Musím přiznat, že Příbram mě překvapila, jak dobře bránila a jak nám znepříjemnila roli favorita. Vím, že se ve fotbale nesmíte dívat na tabulku, vždy musíte hrát naplno. To tenhle zápas potvrdil.“

Co říkáte na kvalitu plzeňského týmu?

„Je to velmi kvalitní, ambiciózní tým s velkou sílou. Každý se na hřišti dobře pohybuje, vytvořili jsme si dost šancí, dobře přenášeli hru. Jsem v týmu šťastný a těším se na další zápasy.“

Jak výhru slavila plzeňská kabina?

„Bylo to veselé, byl jsem překvapený, Nejprve se šlo kolem tribun, na každé probíhala mexická vlna, to značí propojení hráčů, týmu a fanoušků, to je pozitivní a důležité. V kabině probíhaly celkem veselé pokřiky, které ještě neznám, ale snad se je brzy naučím.“

Dělá vám problémy čeština?

„Byl jsem v různých zemích, snažil jsem se jazyk vždycky naučit. Čeština je pro mě velmi těžká. Ale trenér mluví německy, většina z kluků anglicky, někdo německy. Všichni mi hodně pomáhají, jinak bych nemohl rozumět trenérovi. Ale vím, že abych se tady adaptoval, základy v češtině se musím naučit. Budu se snažit, abych za pár měsíců na příští tiskové konferenci rozuměl vašim otázkám.“

