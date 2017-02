Požár: Dočkal dostal svolení jednat v Číně, Rosický má opět problémy

Čtyřgólové manko a také absence dvou hráčů ze základní sestavy. Fotbalová Sparta se bude čtvrtek v odvetě play off Evropské ligy s Rostovem snažit o zázrak. Kromě v Rusku vyloučeného Tiémoka Konatého, bude týmu scházet i Bořek Dočkal. „Mohu potvrdit, že Bořek dostal od klubu svolení odcestovat do Číny, aby mohl řešit případné angažmá v tamním klubu,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci trenér a sportovní ředitel Letenských Tomáš Požár.

Potvrdil jste, že Bořek Dočkal už je v Číně, kdo tedy jeho a vykartovaného Tiémoka Konatého ve čtvrtek nahradí v sestavě?

„To vám samozřejmě neprozradím. Máme určité varianty, jak tomu bez nich přistoupit.“

A kdo by měl Dočkala nahradit v sestavě dlouhodobě?

„Naše možnosti jsou čitelné. Na pozici desítky můžeme použít Aleše Čermáka či Néstora. Výhledově se tam může objevit i Václav Kadlec.“

A co Tomáš Rosický, jaký je jeho zdravotní stav?

„Ptáte se na to poměrně často, ale já nemám jinou odpověď. Není zdravotně v pořádku. Problémy s achillovkou se znovu objevily. Rád bych řekl nějakou zásadní informaci především pro sparťanské fanoušky, ale v tuto chvíli nemám nic konkrétního.“

Budete se rozhlížet po Dočkalově náhradě i jinde?

„V tuto chvíli nechceme přivádět do týmu nový element. Tým je dostatečně široký, my jsme ho skládali na dvě soutěže. První zápas nám nevyšel, odveta je tím ztížená, ale kádr jsme zachovali a myslím si, že máme z čeho vybírat.“

Budete si proti Rostovu chtít vyzkoušet nějaký nový systém, jak hrát bez Dočkala?

„Ten zápas bereme velmi vážně, rozhodně to nebude nějaký test. Vzhledem k tomu, jak jsme zaspali v Rostově, tak chceme odčinit to zaváhání vůči fanouškům. Chceme nejlépe vyhrát a zlepšit herní projev i vzhledem k ligové soutěži.“

Ten náskok Rostova je opravdu velký, jste si vědomi toho, že by Sparta postoupila, musel by se na Letné odehrát stát zázrak?

„Ano, uhráli jsme katastrofální výsledek. Nyní chceme předvést dobrou hru, která bude plná nasazení. Chceme ukázat zlepšený výkon, abychom odcházeli s pocitem, že to byl hezký večer.“

Jak se při odchodu Bořka Dočkala změní vaše cíle, například zisk mistrovského titulu?

„Bořek je kvalitní hráč, možná nejlepší hráč české ligy. Stal se i výrazným hráčem národního týmu. Jeho ztráta by oslabila každý klub. Kdyby opravdu odešel do Číny, budeme muset hrát jinak. Nahradíme jinak než individualitou. Spíš týmovostí. Naše cíle se tím ale nemění. Chceme vyhrávat, s tím nic neudělá ani Bořkův odchod.“