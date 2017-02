Sýkorova SHOW! Nadchl gólem, centry i kličkou. Paráda, jásal Tvrdík

Famózní výkon. Pětihvězdičkový. Takový se povedl Janu Sýkorovi v Příbrami. Záložník Slavie se podílel na vítězství 8:1 jedním gólem a třemi asistencemi. Navíc předvedl parádní kličku, za kterou by se nestyděl ani Cristiano Ronaldo. Deník Sport mu dal proto nejvyšší možnou známku 10. „Jeden gól plus tři asistence, to jsem ještě nezažil. Když jsem přišel na lavičku, tak kluci říkali, abych tady řekl, že za to by se nemusel stydět ani Jarda Jágr,“ smál se Sýkora po velkém večeru.