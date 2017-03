Šilhavý krotí slávistickou euforii: Limberský ani Hubník se nepodělají

Musíte po výhrách s Jihlavou (2:0) a v Příbrami (8:1) mírnit euforii?

„Určitě. Na zápas s Plzní, který nás čeká, se všichni moc těšíme. Pozvánka, kterou jsme udělali v Příbrami, je pro lidi vynikající, máme skvělé ohlasy od fanoušků. Samozřejmě máme radost, že takhle pokračujeme. Vnímáme veliký zájem o lístky, bude výborná atmosféra a lidé snad uvidí skvělý fotbal.“

Plánujete nějaké změny v sestavě?

„Je možné, že oproti minulým kolům k určité změně dojde. Logicky ale nebudu prozrazovat, jak nastoupíme.“

Bude k dispozici Milan Škoda, který proti Příbrami střídal už v 51. minutě?

„Všichni hráči jsou k dispozici k tréninku, včetně Milana Škody.“

Cítíte se jako favorité?

„Plzeň poslední léta bojovala pokaždé o titul, hrála velmi dobře v pohárech. Co se týká zkušeností, jednoznačně jsou na straně Plzně. Pro nás hraje nadšení, očekávání. Věřím, že naši fanoušci jsou natěšení a poženou nás dopředu. Tím by se to mohlo trošku srovnat, ale jak jsem říkal - z hlediska zkušeností je Plzeň určitě dál.“

Slavia zaznamenala v Příbrami historicky vysoké vítězství 8:1. V dějinách samostatné české ligy dokázaly o sedm gólů vyhrát na hřišti soupeře dosud jen Teplice, které právě Slavii v srpnu 2013 porazily v Edenu 7:0. Červenobílí se U Litavky vyšvihli na první místo v tabulce ePojisteni.cz ligy.

Uvědomujete si, že Slavia pod vaším vedením neprohrála už čtrnáct zápasů? (naposledy na konci srpna v Plzni, poté došlo k odvolání trenéra Uhrina, pozn.red)

„Kéž by to takhle pokračovalo (úsměv). Ale před zápasem na to člověk nemyslí, každá série jednou končí. Ale ta naše snad ještě bude chvíli pokračovat.“

Může vám to proti Plzni pomoct?

„V motivační složce během přípravy tohle nepoužívám, je to jen statistický údaj. Ale neprohry nám pomáhají nabírat sebevědomí.“

Co tedy patří do vaší motivační složky?

„Speciálně k zápasu s Plzní není potřeba na hráče tlačit, motivace je obrovská. Spíš musíme brzdit euforii a nechat si to na neděli před zápasem, aby očekávání hráčů na začátku týdne nebylo moc veliké a pak to z nich nevyprchalo. Motivační složka je uvnitř každého hráče, z pohledu toho, co se kolem zápasu děje, tady něco podobného asi dlouho nebylo. Zájem je obrovský.“

Berete to tak, že vás zápas může posunout blíž k titulu?

„Nemyslím si, že tenhle zápas určí, kdo vyhraje titul. Určitě tým získá výhodu, ale k cíli vede ještě hodně kroků a ve hře je hodně bodů.“

Co může rozhodovat ve váš prospěch?

„Momentální rozpoložení. Vstoupili jsme do jara velmi dobře, byť někdo řekne, že s týmy, co jsme hráli, to bylo snadnější. Ale s nikým to není snadné. Také naši fanoušci, kteří nás poženou dopředu, budou důležití. Z fotbalového hlediska jsme produktivní, zejména v Příbrami se to výrazně zlepšilo. Věřím, že se nám bude dařit i proti Plzni.“

Je výhoda, že Plzeň jako soupeře dobře znáte?

„V podobném zápase rozhoduje spíš forma hráčů, i maličkosti. Plzeň je zkušená, hráči jako Kozáčik, Hubník, Limberský se z toho nepodělají, jsou na tlak zvyklí. Nic jednoduchého nás nečeká.“

Jste spokojený, že se vám podařilo zapracovat nové hráče?

„Důležité je, že funguje zdravá kabina, Jsou tady většinou charakterově velmi dobří kluci. Hráči, co sem přišli, to mají zjednodušené. Ostatní je hned vezmou za své, pomáhají jim, to klukům určitě prospívá. Vzniklo tady konkurenční prostředí, ne, že by to hráčům nevadilo, ale spíš je to vybízí k další práci, aby se zlepšovali. Bereme to jako tým, nejsme tady jako jednotlivci. Chceme úspěch pro Slavii.“

Dá se to přirovnat s bojem o titul, který jste zažil jako trenér Liberce?

„Tam to bylo jinak posazené. S Libercem se moc nepočítalo, byl to provinční klub. Ve Slavii je to jiné, v téhle chvíli se to (boj o titul) od nás čeká, o to je tady větší tlak.“

Jan Sýkora. Asi nejčastěji skloňovaný hráč na českém fotbalovém trhu během zimního přestupového období. Nadaný univerzál před nabídkou Plzně upřednostnil laso ze Slavie. Západočeský klub pak slovy svého trenéra Pivarníka naznačil, že nehodlá dávat za hráče přemrštěné částky. Proti tomu se zase ohradil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Sýkora odpověděl skvělým výkonem v Příbrami, na který určitě bude chtít navázat proti svému mateřskému klubu. Každopádně jde o věc, která ještě přiostří rivalitu mezi dvěma ligovými konkurenty.

