Čím rozhodla Plzeň? Ivanschitzova lahůdka, Hejdův (ne)ofsajd

Karviná na domácí půdě předvedla velmi dobrý výkon a obhájce titulu pořádně potrápila. Ligový nováček vedl 1:0 a později 2:1, ještě osm minut před koncem držel body na své straně. Závěr ale patřil souboru Romana Pivarníka – jak Viktoria zvládla otočit takřka ztracený duel?

SÁZKA NA IVANSCHITZE

Tři zápasy chyběl na trávníku, místo největší zimní posily dostávali šanci jiní, do utkání s Libercem se dokonce nevešel ani na lavičku náhradníků. Trenér Pivarník na Andrease Ivanschitze ukázal až v Karviné. V 64. minutě nahradil Jakuba Hromadu, na plac šel s jasným cílem – přesnou rozehrávkou zkvalitnit ofenzivu a přispět k rozebrání početného obranného valu.

Ivanschitz zvládl úkol skvěle. Okamžitě se ujal rozehrávání rohových kopů, jeho levačka kroutila do vápna jeden nebezpečný centr za druhým. Zkušený špílmachr ukázal, že přes některé nedostatky (dynamika a rychlost) má fotbal pořád v noze. Dokázal hru zklidnit a navíc zařídil důležité vyrovnání, nabízel se spoluhráčům a snažil se dirigovat útočné akce.

V 82. minutě přišla jeho chvíle. Hubník sklepl balon na Ivanschitze do vápna. Ten si míč ze silnější levačky chytře zasekl na pravou nohu, zbavil se dotírajícího Janečky a v pádu zakroutil míč na zadní tyč do sítě. Rakouský bombarďák oslavil první ligovou trefu a ukázal, že by bylo hříchem jeho kvality utopit na střídačce, případně na tribuně.

Karviná - Plzeň: Ivanschitz obešel Janečku a trefil se k tyči. 2:2

HEJDŮV (NE)OFSAJD

Po Ivanschitzově vyrovnání Viktoria nesundala nohu z plynu, naopak se stále rvala o výhru. V 89. minutě poslal do vápna centr střídající Jan Kovařík. Domácí odvrátili míč na hranici šestnáctky, kde ho z první přesně do sítě napálil Tomáš Hořava. Další krásný gól a mohla propuknout viktoriánská euforie.

Vítězná branka ale skrývala diskutabilní moment. Před gólmanem Laštůvkou v době střely stál plzeňský obránce Lukáš Hejda a domácí okamžitě reklamovali ofsajd. Sudí Zelinka ale ukázal na středový puntík a branku uznal.

Na televizní stanici O2 Sport se nejdřív přikláněli k názoru, že skutečně šlo o ofsajd a branka neměla platit. Hejda stál v soubojové vzdálenosti od brankáře Laštůvky, tím pádem zasahoval do hry. Pokud by byl v ofsajdovém postavení, gĺ platit neměl. Jenže záběry iSport TV zpoza branky ukazují, že o ofsajdovou pozici nešlo. Je zřejmé, že Hejda stál v době kopu na úrovni s karvinskými obránci a tím pádem šlo o regulérní trefu.

Karviná - Plzeň: Hořava propálil Laštůvku i Hejdu, Zelinka gól uznal. 3:2

