Šural měl seřvat slávistu, teď je za „letce“ sám. Jasná penalta, brání se

Josef Šural měl po zremízovaném derby se Slavií prohodit směrem k Mingazovovi nelichotivou poznámku o simulování, sparťané před týdnem přemítali, jestli se mu nezačne říkat „letec“. Teď je ovšem kvůli penaltovému pádu na pranýři fanoušků naopak sám Šural.

„Z mého pohledu byla jasná. Hodil jsem mi míč dopředu, chtěl běžet a najednou mi tam soupeř strčil nohu, o kterou jsem zakopl,“ bránil se Šural, že by pádu ve vápně pomohl, jak tomu napovídají opakované záběry. „Rozhodně mi nevyletěly ruce nahoru a neodrážel jsem se metr dopředu, jako v jiných případech,“ porovnával ze svého pohledu obě situace, které fanoušci z táborů sparťanských rivalů považují za podobné.

Sparta - Brno: Šural upadl přes Taščiho nohu, Lafata suverénně proměnil penaltu. 3:1

„Brněnští hráči se ani nehádali, sami věděli, že je jasná. To jestli byla sporná, bych ani neřešil,“ má ale jasno hlavní aktér okamžiku, který Spartě přinesl rozhodující gól na 3:1. Brno nicméně letenský celek ještě pořádně potrápilo, snížilo na rozdíl jediného gólu a až dokonce bojovalo minimálně o vyrovnání.

Slavia - Sparta: Mingazov naskočil na Karavajeva, sudí Franěk mylně nařídil penaltu. Škoda srovnal na 1:1

„Zbrojovka hrála dobře. Měla i na můj vkus hodně standardních situací, ze kterých hrozila. S podzimním duelem bych to však nesrovnával, tam nás obrali rozhodčí o výhru v nastavení,“ připomněl hojně rozebíranou ofsajdovou situaci.

Šural se na hřišti nakonec často utkával se svým bratrem Jakubem v brněnském dresu. Žádné velké sourozenecké hecování prý ale neproběhlo: „Moc jsem se tomu v týdnu nevěnoval, protože jsem měl hrát na jiné pozici, ale Venca Kadlec nakonec nemohl nastoupit, tak to takhle vyšlo. Je to šikovný hráč, ale proběhlo to v klidu.“

Petr Rada se dočkal prvního vítězství na lavičce Sparty, která porazila Brno 3:2. Výhra Letenských se přes rychlý vedoucí gól nerodila snadno. Domácí dělali velké chyby v defenzivě a pustili soupeře do množství šancí. V těch hráči Zbrojovky opakovaně selhávali. CELÝ SESTŘIH: Sparta - Brno 3:2. Domácím v přestřelce pomohly sporné góly