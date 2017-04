Tvrdík: Šural měl plnou pusu odsudků, teď ze sebe udělal směšnou postavu

Před týdnem nejhlasitěji odsuzoval přifilmovaný pád Ruslana Mingazova, kvůli kterému přišla Sparta o výhru v derby na Slavii (1:1). Jenže o týden později proti Brnu (3:2) útočník Letenských Josef Šural sám pád přihrál a stejně jako v derby následovala penalta. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík ho za to v pořadu O2 Sport Tiki-Taka kritizoval. „Speciálně on by si na to měl dát pozor,“ rýpl si do Šurala.

Šural sice po zápase s Brnem tvrdil, že šlo o jasnou penaltu, opakované záběry ale ukázaly něco jiného. „Já bych ji nepískal. Je to stejné jako u Mingazova. Penalta má být, když ho bránící hráč podrazí,“ měl jasno v show Tiki-Taka Vladimír Šmicer.

Ještě více toho měl k Šuralově pádu na srdci šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Za každou cenu chceme hrát fair play. Jsem velmi rád, že Mingazov alespoň připustil, že se ta penalta pískat nemusela. Šel si pro ni, není to něco, na co bychom byli pyšní. Ale my rozhodčího nijak neovlivňovali,“ řekl.

„Proto mě hodně mrzely zbytečné komentářů sparťanů. Hlavně pana Váchy, který mi to mohl říct do očí, a právě pana Šurala, který přesně věděl, co se stalo. On by si na to měl dávat pozor, když měl plnou pusu odsudků na Mingazova a za týden udělal dle mého to samé,“ pokračoval Tvrdík.

„Pan Josef Šural ze sebe udělal za týden docela směšnou fotbalovou postavu,“ dodal šéf Slavie.

