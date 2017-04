Hušbauer po výhře: Kdyby Plzeň ztratila, tak už bychom to mohli udržet

Slavia umí zahrát lépe, že?

„Nebyli jsme tolik na míči, jak jsme chtěli. Slovácko na něm bylo víc. Snaží se hrát fotbal po zemi a my jsme se soupeře snažili presovat. Myslím, že jsme to dělali dobře. Z toho ostatně vyplynul první gól, který nám trošku pomohl. Začali jsme hrát a měli jsme nějaké šance. Věděli jsme, že Škoďák vpředu udrží míče, vyhrával hlavy. Tak jsme to hráli hodně na něj. Chtěli jsme sbírat odražené balony a chodit do útočných akcí.“

Slovácko - Slavia: Hušbauer obelstil Daníčka a zakroutil míč kousek mimo bránu

Po pauze to bylo podobné…

„Ano, moc se toho nezměnilo. Věděli jsme, že má Slovácko sílu v kombinaci, takže jsme ho presovali a nechtěli nechat hrát. Za stavu 1:0 nás dobře podržel brankář Jirka Pavlenka a pak jsme přidali uklidňující druhý gól.“

Před Škodovým gólem jste vypíchl míč stoperu Stanislavu Hofmannovi. Cítil jste, že to vyjde?

„Věděl jsem, že nedostal lehký balon. Terén byl hodně mokrý, bylo to těžké na zpracování. Já jsem to risknul a pro nás jen dobře.“

Slovácko - Slavia: Hušbauer posadil míč Škodovi na hlavu, Daněk vyrazil

Co jste si říkali o soupeři?

„Víme, že mají mladý tým, který si hodně věří. Na hřišti to bylo vidět. Jak už jsem říkal, oni chtějí hrát fotbal. Proti takovému týmu je to vždycky těžké.“

Teď jste první. Pomůže vám v neděli Sparta proti Plzni?

„Hlavně jsme rádi, že jsme to zvládli my. Věřím, že Plzeň může na Spartě ztratit a že zůstaneme první. To by bylo pět kol před koncem výborné. Myslím, že bychom to pak mohli udržet. Měli bychom to ve svých rukou.“