Dostál chyboval, sudí Bohemians obral. Nezlobím se na ně, řekl Hašek

Tohle se nepovedlo. Obránce Bohemians 1905 Martin Dostál daroval ve 12. minutě gól Zlínu špatnou přihrávkou. Ten se nakonec ukázal jako rozhodující „Měl na výběr dát balon gólmanovi, nebo do autu,“ rozebíral trenér Martin Hašek. „Přijal špatné rozhodnutí, navíc špatně technicky realizované. Ale chyby k fotbalu patří, nezlobím se na něj, chtěl to vyřešit, jak nejlépe uměl,“ nabídl lidský Hašek pohled.

Největší šance na vyrovnání však mohla přijít v nastaveném čase. Jasný Hnaníčkův faul na střídajícího Tomáše Bergra, jenž se dral do vyložené pozice, nepotrestal rozhodčí Ondřej Pechanec pokutovým kopem.

„Kdybychom penaltu proměnili, asi by zápas končil remízou,“ přemítal trenér Bohemians. „Bod by se nám hodil, ale necítím křivdu. Rozhodčí se snaží dělat svou práci, jak nejlíp umí a nemám pocit, že by v tom byl úmysl. Ze svého pohledu penaltu neviděl, tak ji neodpískal,“ zůstal Hašek na lidském nadhledu i v tomto případě.

„Tak jako Dostál nabídne gól soupeři nebo útočník nepromění jasnou příležitost,tak i rozhodčí může udělat chybu. Proto se na nikoho nezlobím, stane se,“ dodal.