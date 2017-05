Dal gól Hradci, teď karvinský Kalabiška hlásí: Chceme překonat nováčkovský rekord!

Šestou porážku v řadě jste nepřipustili, navíc jste se téměř jistě definitivně zachránili v lize. Dostavila se úleva?

„Ano. Na devadesát devět procent jsme zachráněni. Takže to z nás opravdu spadlo.“

Tím jste splnili úkol, se kterým jste do sezony šli. O co bude Karviná ve zbytku sezony hrát?

„O co nejlepší umístění. Říkali jsme si, že když vyhrajeme, poskočíme na nějaké sedmé místo. Povedlo se, takže teď už se nebudeme dívat pod sebe, ale budeme koukat nad sebe a chtít dosáhnout co nejlepšího umístění. Někde jsem slyšel, že nováčkovský rekord je pětatřicet bodů. Chtěli bychom ten rekord překonat a udělat nejméně šestatřicet. To je docela dobrá motivace.“

Uzavřeli jste černou sérii pěti porážek v řadě. Co ji podle vás vlastně způsobilo?

„Těžko říct. Se Slavií a s Plzní jsme odehráli dobré zápasy, ty jsme prohráli smolně. Horší bylo to, co pak následovalo v Příbrami. Tam jsme si to vyžrali, Příbram jsme tím navíc nakopli. I když ani Sparta to v Příbrami neměla snadné. Ještě v zápase s Hradcem na nás byla tíha té série pěti zápasů bez bodu chvíli znát. Ale zlomili jsme to, tohle mužstvo má charakter.“

Oslavili jste záchranu v lize?

„Ještě ne. To se nemá, dokud to není na sto procent. I když už asi nikdo nepochybuje, že se v lize udržíme, počkáme s tím. Trenér nám navíc na druhý den po zápase naordinoval trénink, protože to ani proti Hradci herně nebylo úplně ono, takže nebyl ani čas. Oslavíme to, až ten čas nastane.“