Kouč Šilhavý: Nervozita nás stojí výsledky, zaměříme se na psychiku

Čím je bitva o titul blíž k rozuzlení, tím nervozita stoupá. Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý si již poněkolikáté všimnul, jak se na jeho hráčích projevuje zvýšený tlak. To byla i jedna z hlavních příčin, proč lídr ePojisteni.cz ligy ztratil doma body po remíze 2:2 s Duklou. Náskok před Plzní tak zůstal dvě kola před koncem sezony dvoubodový. „Pořád je to v našich rukou. Ten konec bude zajímavý, určitě za tím půjdeme,“ uvedl Šilhavý.

Bolí takový výsledek hodně?

„Nebudu zapírat, že jsem zklamaný. I hráči jsou zklamaní, nadřeli se jako koně. Poslední krok je ale nejtěžší. Sledujeme na hráčích, že chyby z přehnané nervozity nás přepravují o lepší výsledky. Ale Dukla neměla jiné šance než ty dvě, které jsme jí nabídli. Měli jsme výsledek potvrdit.“

Pramení chyby vašich hráčů z tlaku v boji o titul?

„Do hlavy jim nevidím, ale když to sleduju… Možná by tomu předešla lepší komunikace. Tréma je ale určitě větší na domácím hřišti než venku.“

Slavia remizovala s Duklou 2:2. Červenobílí tak nedokázali využít zaváhání Plzně a stejně jako jejich pronásledovatel v boji o titul získali jen bod. Domácí přitom v Edenu dvakrát vedli, ale Dukla pokaždé dokázala vyrovnat. Rozdíl mezi Slavií a druhou Plzní tak je i dvě kola před koncem dvoubodový.

Na konci hráče chytaly křeče. Došly vám síly?

„Naběhali jsme toho víc, než bylo potřeba, také jsme kazili přihrávky. Ano, dílem to bylo kondicí.“

Budete se v ligovém finiši hodně soustředit na psychickou přípravu týmu?

„Určitě tam bude hodně zastoupená. Ne že bychom přestali jinak úplně trénovat, složka psychologie tam ale bude.“

Vnímáte, že jde o složitou situaci?

„Podívejte se, Tonda Barák hrál před rokem druhou ligu, zatím neměl příležitost se na takovou situaci připravit. Na Michela (Ngadeua) zase dopadá mistrovství Afriky, už to od něj není ten sebevědomý výkon. Od křídel také očekáváme víc. Na druhou stranu jsme před týdnem hráli na Bohemce a tam se mi nezdálo, že by to na ně dolehlo.“

V posledních dvou utkáních chyboval obránce Michal Frydrych. Půjde kvůli poklesu formy na pohovor jako nedávno Simon Deli?

„Kdybyste ho viděli… Teď sedí v šatně, hlavu má v dlaních, do řeči mu není. On o tom všem ví, aniž bych ho já za to musel plísnit. Je to bojovník.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Mešanović, 69. Barák Hosté: 30. Koreš, 80. Edmond Sestavy Domácí: Pavlenka – Frydrych (C), Lüftner, Deli, Bořil (66. Van Buren) – Ngadeu – Sýkora (59. Tecl), Hušbauer (84. Milan Škoda), Barák, Zmrhal – Mešanović. Hosté: F. Rada – Juroška (82. Smejkal), Štetina, Šimůnek, Podaný – Marek Hanousek (C), Daniel Tetour, Bezpalec (77. Edmond) – Olayinka, Holenda, Koreš (62. Bílovský). Náhradníci Domácí: Otáhal, Bílek, Flo, Ščuk, Škoda, Tecl, Van Buren Hosté: Bílovský, Brandner, Edmond, Hruška, Mustedanagič, Preisler, Smejkal Karty Domácí: Barák, Hušbauer, Ngadeu Hosté: Šimůnek, Juroška, Štetina Rozhodčí Příhoda – Kotalík, Boček Stadion Návštěva 13 974 diváků

KLÍČOVÉ MOMENTY UTKÁNÍ

