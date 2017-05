Klokan Hašek ml.: Že jsme pod tlakem? Pod větším je Hradec a Příbram

Bod o sestupu, nezní to strašidelně?

„Zápasem v Teplicích jsme si nepomohli, ale pořád to máme ve svých rukou. Když uděláme šest bodů proti Karviné a Hradci Králové, zachráníme se a třeba ještě skončíme dvanáctí.“

A co když bude o záchraně rozhodovat právě poslední zápas s Hradcem?

„Tak na hřišti necháme všechno a uvidíme. Víc udělat nemůžeme.“

Doléhá na vás velký tlak?

„Tlak tam je, ale to je i na ostatní. My to navíc máme stále ve svých rukou, takže větší tlak je spíše na Hradci a Příbrami. Máme lepší výchozí pozici.“

<p dir="ltr"><span>Ve 28. kole ePojištění.cz ligy se setkaly týmy v naprosto rozdílném rozpoložení. Domácí Teplice byly před zápasem na 5. místě a stále věřily v Evropskou ligu, čtrnácté Bohemians strašil sestup. Jednobodový náskok na předposlední Hradec Králové klokani proti Teplicím nenavýšili - Teplice vyhrály 1:0 po zásahu Michala Jeřábka. </span></p>

Jak vlastně otec a trenér Hašek s týmem v těchto dnech pracuje?

„Snažíme se tvrdě makat na tréninku. Stejně ale nehrajeme v takové pohodě, jako kdybychom měli čtyřiatřicet bodů a hráli polopřáteláky. Když to ale teď ustojíme a zvládneme, tak nás to posílí a stmelí do příští sezony.“

V Teplicích jste si nevypracovali moc šancí a těch pár nezužitkovali v góly. Co vám chybí?

„Těžká otázka. Kdybych to věděl, na hřišti bych to udělal. Ale ani Teplice moc šancí neměly, gól vstřelily ze standardky. To bychom také potřebovali – prosadit se ze standardky nebo nějaké pološance. Nakoplo by nás to k lepší hře. Ale když prohráváte v Teplicích, které jsou na vlně, tak to není úplně snadné. Zatáhnou se, mají vysoké hráče a celkově slušné mužstvo...“