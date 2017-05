S kým by šli na večeři? Lavička zval Peltu s manželkou, Škoda Rooneyho

Když dorazili na galavečer ePojisteni.cz ligy po skončené sezoně, dostali od štábu iSport TV také jednu nečekanou otázku. „Koho byste pozvali na večeři?“ Bylo vidět, že to fotbalisty i trenéry zaujalo. A tak přemýšleli. Nejlepší hráč sezony Milan Škoda po dlouhém váhání zvolil útočníka Manchesteru United Waynea Rooneyho, útočník Sparty David Lafata by zase poseděl s hercem Ondřejem Vetchým. To trenér reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička zvolil Miroslava Peltu s jeho manželkou.