Jugas po debutu za Slavii: Nikdo mi základní sestavu neslíbil

Úspěšnou premiéru si může odškrtnout. Jakub Jugas odehrál celý zápas při vítězství Slavie v přípravě nad Viktorií Žižkov 2:1. Pětadvacetiletý stoper patřil v minulém ročníku mezi nejlepší obránce ligy, se Zlínem vyhrál MOL Cup a vybojoval základní skupinu Evropské ligy. Tu už si s Moravany nezahraje, protože se bude pokoušet se „sešívanými“ o postupu do Ligy mistrů. „Ale kluky pořád sleduji. Už ani nemají poličku na trofeje, budou si muset udělat novou,“ reagoval s úsměvem na včerejší vítězství Zlína v československém Superpoháru.

Odehrál jste první zápas v dresu Slavie. Povedený debut?

"Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem, ale s vítězstvím jsem spokojený."

Co říkáte na kabinu a nové spoluhráče?

"Musím říct, že takovou kabinu jsem v životě nezažil. Můžu to srovnat se Zlínem, kde je to domácké prostředí, ale tady všichni kluci přišli a hned se mě ptali, jestli něco nepotřebuju. Klobouk dolů před nimi, přijali mě opravdu vřele."

Celý zápas jste odehrál ve dvojici s Jiřím Bílkem. Sedli jste si?

"S Jirkou jsem nikdy nehrál, ale je vidět, že něco odehrál a má spoustu zkušeností."

V úvodu zápasu jste navlékl kapitánskou pásku…

"Jo jo, budu muset hodit něco do pokladny. Je to takový rituál všude, takže jsem s tím počítal."

Jak vidíte svoje šance na základní sestavu?

"To nikdo neví. Nikdo mi základní sestavu neslíbil, takže je to jenom na mně. Musím o místo zabojovat."

Sledujete situaci Zlína? Budete klukům fandit na dálku?

"Určitě ano. Včera jsem sledoval finále československého Superpoháru, tak už jsem jim moc gratuloval. Zase vyhráli trofej, už na ně nemají ani poličku, tak si musí udělat novou (smích). Jsem s nimi v kontaktu a budu je i nadále sledovat a podporovat."

Budou pro vás vzájemné zápasy něčím zvláštní?

"Nikdy jsem to nezažil, takže je to těžké posoudit. Bohužel to tak nastalo, ale teď jsem ve Slavii a budu bojovat za ni. Třeba se ve Zlíně ještě někdy ukážu…"

Už dlouho patříte mezi nejlepší stopery ligy. Myslíte si, že po přestupu budete mít větší šanci usadit se natrvalo v reprezentaci?

"Ano, byl jsem teď za odměnu na repre srazu, takže jsem zažil tu atmosféru. Jsem rád, že mi pan trenér dal alespoň šanci být na srazu. Je to pro mě určitě motivace do další práce, abych se tam dostal a třeba si jednou za reprezentaci zahrál."