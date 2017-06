Nový mozek Slavie Danny? Miluje míč, nepustí ho od nohy. Volal i Šírlovi

Fotbalový osud to zařídil takhle: Šírl kope na žízeň středočeský přebor ve Zbuzanech, Daniel Miguel Alves Gomes alias Danny po letech vyměnil Rusko za Slavii. „Může být hvězdou klubu i celé ligy,“ míní Šírl. „Vyplatí se mu dát směrem dopředu volnost a dozadu za něj máknou ostatní. z Vždycky ho bylo plné hřiště a i v necelých čtyřiatřiceti dokáže s míčem neskutečné věci.“

A předává geny dál: dvojčata Bernardo a Francisco cepovali v akademii Zenitu, teď s tátou – svého času nejdražším hráčem ruské ligy – míří do Slavie. Slávistický národ si zvyká na hvězdné posily, Petrohrad žasne.

Vousatý Portugalec tam po přestupu z Dynama Moskva hrál devět let a odcházel jako kapitán. „Místní to překvapilo: Vážně jde do Slavie? Zaplatí ho vůbec?“ vypráví renomovaný ruský novinář Ivan Židkov žijící v Petrohradě. „Mě by šokovalo, kdyby Danny šel třeba do Příbrami. O Slavii vím, že má čínské majitele a slušný finanční polštář, takže se ani moc nedivím.“

Po vypršení smlouvy v Petrohradu mohl zůstat v Rusku nebo jít ještě něco vydělat do Emirátů, nakonec však kývl Slavii. „Dává mi to logiku. Praha je krásné město uprostřed k Evropy a Danny to nebude mít daleko domů na Madeiru,“ říká Židkov. „I fotbalově má tohle spojení smysl. Slávisté chtějí do Ligy mistrů a Danny jim může pomoct.“

V Petrohradě nejčastěji kmital po levém křídle, může hrát napravo i pod hrotem. „Býval to jeho hlavní post, pak ale byl opakovaně zraněný a repertoár jeho možností se lehce zúžil,“ vzpomíná Židkov.

Klíčová Dannyho vlastnost: miluje míč a je pekelně těžké mu ho sebrat. Vyžívá se v soubojích jeden na jednoho a váže na sebe protihráče, čímž se otvírá prostor pro jeho kumpány. A ještě jeden postřeh reportéra Židkova: „Danny je schopný driblovat několik desítek metrů z obrany do útoku. V tom je i jeho slabina, občas má problém udělat v pravou chvíli finální rozhodnutí.“

Už slávistický boss Jaroslav Tvrdík si na úterní tiskovce lebedil, jaký je Danny sympaťák – a Židkov to nerozporuje: „Je to super kluk do party, má velké srdce a na nic si nehraje. Celkem se naučil ruštinu, což mu v Petrohradě pomohlo. Jen když osm měsíců marodil a nehrál, byl pochopitelně frustrovaný.“

Na jaře skoro neslezl ze hřiště, v Petrohradě na něj hodně spoléhali. A ve Slavii? „Určitě bude chtít hrát v základu, nepřišel leštit lavičku,“ tvrdí Židkov. „Možná si to dal i jako jednu z podmínek. Otázkou je, co by s ním, Altintopem a Rotaněm udělal krach v kvalifikaci pohárů. Mohli by ztratit motivaci a byli by poloviční.“

Kompletní představení zahraničních posil Sparty a Slavie najdete v pátečním vydání deníku Sport.

