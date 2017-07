Baník si v přípravě zastřílel proti Slovácku, Olomouc ztratila vedení 3:0 nad Žilinou

Baník ve třech přípravných duelech nastřílel dvanáct gólů a naznačil, že by po návratu do ligy mohl mít dobrou formu. "Výsledek je příjemný, ale i trošku zavádějící. Slovácko nás určitě v první půli přehrávalo, drželo míč. Co jsme si dnes vytvořili, z toho byl gól. Ale je to určitě psychická vzpruha," řekl pro klubový web ostravský trenér Radim Kučera.

Žilina si v generálce na vstup do nové sezony pozvala Olomouc a Hanáci během úvodní půlhodiny zmrazili domácí třemi góly. Pak se však hrálo na jednu branku a slovenský šampion, který se chystá na kvalifikaci Ligy mistrů, mezi 76. a 85. minutou skóre vyrovnal. Žilina dokonce sahala po velkém obratu, ale v poslední minutě gólovou šanci neproměnila.

Vedle Plzně nastřílel pět gólů také Zlín, který porazil slovenské Michalovce 5:1. Naopak Brno s dalším slovenským celkem Trnavou prohrálo 2:3. Proti týmu z nižší soutěže pak neuspěli Bohemians 1905, kteří jen remizovali s druholigovými Pardubicemi 1:1.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Stáňa, 20. Poznar, 44. Mondek, 52. Zápotočný, 77. Šašinka, 80. Šašinka Hosté: 90+1. Yu Sestavy Domácí: Vašek – Breda (63. Celba), Zápotočný (63. Jakubov), Šindelář, Helešic – Mondek (63. Hykel), Hlinka (63. Pekár), Panič (63. Hrubý), Stáňa (63. Sus) – Baroš (63. Smékal), Poznar (63. J. Šašinka) Hosté: První poločas Heča – Prajza, Rada, Hofmann, Šimko – Sadílek – Juroška, Petr, Ťok, Vasilijev – Kubala Druhý poločas Heča – Juroška, Rada, Břečka, Šimko – Sadílek – Navrátil, Hellebrand, Havlík, Rezek – Yu Rozhodčí Stadion Kroměříž

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31. Diop, 36. Štípek, 37. Štípek, 73. Džafič, 90+1. Masař Hosté: 14. Žofčák Sestavy Domácí: 1. poločas: Dostál – Pazdera, Hnaníček, Gajič, Bartošák – Štípek, Holík, Jiráček, Bartolomeu – Diop, Beauguel. 2. poločas: Dostál – Matejov, Janíček, Hnaníček, Kopečný – Duval, Podio, Traore, Džafič – Fantiš, Píchal. Hosté: Rozhodčí Stadion Sportovní areál Radostova, Luhačovice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. Kratochvíl, 56. Pilík Hosté: 48. Čanturišvili, 78. Jirka, 81. Bogdanovski Sestavy Domácí: Halouska – Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský – Polák – Pilík, Kratochvíl – Mikuš, van Eijma, Fortes Hosté: Vantruba – Kadlec, Čeredničenko, Čanturišvili, Hladík, Čonka, Tóth, Tomovič, Ego, Mihálik, Grešák Karty Domácí: Vintr Rozhodčí Stadion Rakvice