Den blbec, štval debakl Vrbu. Plzni se zranilo PĚT hráčů, vypadl i Limberský

Plzeň do Rakouska dorazila v sobotu, v alpské vesničce Westendorf už jde především o ladění herní formy před startem do nové sezony. Pokud by ale Viktoria vstoupila do ročníku ve stavu, v jakém se prezentovala v prvním ostrém testu, zřejmě by těžce zaplakala.

Na úvod herního soustředění Plzeň prověřil německý Fürth, osmý tým posledního ročníku druhé bundesligy. Viktoria po bídném výkonu prohrávala 1:5, než duel předčasně ukončil silný déšť spojený s bouřkou.

Trenérovi Vrbovi se v den zápasu nepříjemně sesypal kádr. Po dopoledním tréninku odstoupili Aleš Matějů a Jan Kovařík, před zápasem se zranil kapitán Roman Hubník. Ve druhém poločase střídal kvůli zdravotním problémům David Limberský, v utkání se zranil i Radim Řezník.

„Hráči v průběhu dnešního a zítřejšího dne podstoupí různá vyšetření, která odhalí vážnost jejich stavu. V tuto chvíli nemá cenu nějak více jejich zdravotní stav komentovat,“ informoval mluvčí Viktorie Václav Hanzlík na klubových stránkách.

Po vysoké prohře i vysokém počtu zranění nebyl logicky spokojený ani Pavel Vrba. „Den blbec,“ vystihl hlavní kouč. „Zranilo se nám několik hráčů, mezi kterými jsou i lídři mužstva. Navíc jsme prohráli 1:5. A nutno říci, že zcela zaslouženě. Fürth byl lepší, přímočařejší, důraznější a využíval našich chyb,“ štvalo Vrbu.

Krom nových marodů Plzni chybí i gólman Matúš Kozáčik (po operaci kolene), v rekonvalescenci po svalovém zranění zůstává Václav Pilař. S tréninkem po zranění z vážné autonehody teprve začal Aleš Čermák, letní posila ze Sparty. V individuálním režimu po dlouhodobých problémech s kolenem pokračuje stoper Jan Baránek.

„Hrubě se nám to dnes nepovedlo,“ nehledal výmluvy autor jediné plzeňské branky Jan Kopic. „Doufejme, že to byla facka, která nás probere. Takové chyby se nesmí opakovat. S hrou soupeře jsme si dnes zkrátka nedokázali poradit,“ dodal krajní záložník.

Podle něj vzhledem k počasí nebyla jiná možnost, než utkání předčasně ukončit. „Na hřišti byly kaluže, člověk si chtěl nahrát, ale zastavilo se to několik metrů před spoluhráčem. Rozhodčí to správně ukončil, to už nemělo cenu,“ přiblížil stav hrací plochy.

Další zápas čeká Viktorii v sobotu proti Wolverhamptonu, o tři dny později nastoupí v generálce proti dalšímu anglickému celku Watfordu.

