Bude Van Buren v základu Slavie? Dělám, co můžu, řekl po výkonu snů

V minulé sezoně nebyl spokojený s tím, jak málo si za Slavii zahrál. Proto v klubu zvažovali, že útočníka Micka van Burena pošlou na hostování. Ale teď je vše jinak. Nizozemský fotbalista má totiž za sebou výbornou přípravu, kterou korunoval fantastickým výkonem v generálce proti Nice. „Říká si o místo na slunci,“ chválil svého svěřence trenér Jaroslav Šilhavý. „Jsem šťastný,“ zářil sám Van Buren poté, co v češtině odřídil děkovačku na stadionu.

Šilhavý po výhře 4:1 nad Nice přiznal, že na začátku přípravy nebylo daleko od toho, aby Van Buren odešel na hostování. „Sám byl se svou vytížeností v minulé sezoně nespokojený, takže jsme o hostování uvažovali. Ale teď si říká o místo ve Slavii. Pokud se bude takto prezentovat, tak prostoru dostane mnohem více,“ tvrdil zkušený kouč.

Narážel tím hlavně na výkon ve druhém poločase proti Nice. V tom Van Buren nejdřív vybojoval penaltu, poté parádně připravil gól Milanu Škodovi a nakonec dva góly sám vstřelil. „Mick byl dneska fantastický, byl to jeho zápas,“ měl jasno kanonýr Škoda. „Při prvním gólu jsem si počkal, kam brankář půjde. U druhého jsem byl gólmanovi blíže,“ komentoval své trefy Van Buren.

Na Nizozemci bylo vidět, jak ho výborné představení povzbudilo. „Myslím, že to byl můj nejlepší výkon ve Slavii. Jsem šťastný,“ usmíval se.

Pomůžou mu góly a asistence s Nice do základní sestavy pro první zápas 3. předkola Ligy mistrů, který Slavii za týden a půl čeká? „Nevím, jestli budu v základu, to je samozřejmě na trenérovi. Ale dělám, co můžu a myslím, že jsem dnes hrál dobře. Takže doufám, že v základu budu,“ řekl Van Buren.

Van Burena těšil nejen individuální výkon, ale hlavně výborné představení celého týmu. „Je to velmi dobrá výhra pro naše sebevědomí. Myslím, že jsme hráli výborně, hlavně ve druhé půli. Mám pocit, že se zlepšujeme každým zápasem,“ těšilo ho. „Věřím, že jsme na těžkou sezonu připraveni,“ dodal čtyřiadvacetiletý fotbalista, který nezapomněl pochválit domácí příznivce.

„Fanoušci byli fantastičtí jako vždy. Bylo skvělé slyšet svoje jméno,“ tvrdil. Právě Van Buren byl po zápase tím, kdo řídil tradiční slávistickou děkovačku. Zvládl to v češtině. „Byl jsem trochu nervózní, neznám úplně přesně slova, tak to pro mě bylo trochu těžké,“ smál se. Svou roli ale zvládl. Na hřišti i na tribuně.

