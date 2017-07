Kouč Sparty Stramaccioni: Chtěl jsem Sneijdera, tvůrce hry vyřešíme jinak

Jak jste spokojený s posilami, které vám klub přivedl? Jednáte ještě o nějakém příchodu?

„Sparťanský skauting udělal velmi dobrou práci, když z české ligy přivedl Štetinu, Dúbravku, Vukadinoviče a Čiviče. Všichni tito hráči patřili v minulé sezoně k tomu nejlepšímu v české lize. Domluvili jsme se s panem Kotalíkem, že tyto hráče doplníme ještě stoperem a útočníkem. To jsou Kaya s Jankem. Nyní hledáme ještě středního záložníka. Myslím si, že tři až čtyři z posil by se mohly dostat do finální základní sestavy.“

Už máte jasno, jak bude základní sestava vypadat a vyzkoušíte ji případně v generálce proti Vitese Arnhem?

„V přípravě jsem vyzkoušel hodně experimentů. Mým cílem bylo otestovat hráče, abych je poznal. Proti Arnhemu musíme zvážit stav našich zraněných. Budu se snažit postavit tým, se kterým vstoupíme do soutěžních zápasů.“

Nastoupí Tomáš Rosický proti Arnhemu?

„Od začátku hrát nebude. Tomáš jde postupně krok po kroku. Je důležité, aby se plně uzdravil. Musíme být velmi trpěliví. Po dnešním tréninku uvidíme, jak moc velkou porci ze zápasu bude schopný vydržet.“

V přípravě zatím vůbec do hry nezasáhla nejdražší posila v historii české ligy Tal Ben Chaim. Nebyla chyba kupovat zraněného hráče?

„Obecně je Ben Chaim stoprocentně zdravý, chtěl bych ukončit jakékoliv spekulace. Za Spartu bude rozhodně hrát. V posledním zápase za Maccabi však odehrál celé utkání se zraněním. Pak jim skončila sezona a on se nedal dostatečně do pořádku. Byla to chyba člověka v Izraeli. My se nyní snažíme dát ho do pořádku. Za poslední tři roky odehrál přes sto zápasů a nemám obavy o tom, že by za Spartu nehrál.“

Spousta fanoušků Galatasaraye na sociálních sítích děkovala Spartě, že Semiho Kayu koupila a nebude za jejich tým už nastupovat. Proč jste si ho vybral?

„To, co si myslí fanoušci Galatasaraye, nebudu komentovat.“

Jakým stylem se bude chtít Sparta na hřišti prezentovat?

„Budeme vycházet ze čtyř obránců, tří středních záložníků, dvou křídel a jednoho hrota. Od hráčů požaduji plné nasazení a poctivý přístup.“

Nechybí vám k Tomáši Rosickému ještě jeden tvořivý hráč?

„Není tak úplně pravda, že jsme se takového hráče nesnažili přivést. Snažili, jenže takový hráč je pro Spartu příliš drahý. Hráči, které jsme měli vytipované, byli mimo naše finanční možnosti. Ale například v Serii A v poslední době nikdo s klasickou „desítkou“ nehraje. Myslím si, že toto pravidlo zůstává už pouze v bundeslize a Premier League. Hráči typu Özila, Dele Alliho či Mchitarjana, kteří hrají klasické špílmachry, stojí nejméně 50 milionů eur. Chtěl jsem například přivést Wesleyho Sneijdera, ale bylo mi řečeno, že chce pět milionů eur za rok. To by celý klub rozložilo."

Jak to budete řešit?

"Tomáš Rosický by byl perfektní variantou, ale na něj se nemůžeme spoléhat na sto procent. Bude jakousi třešničkou na dortu. Tudíž mě napadlo hrát trochu jiným stylem. Hráč nebude přímo „desítkou“, bude trochu hlouběji, ale tuto pozici zastávat. Nebo na níi může hrát David Lafata či Martin Frýdek. Třeba Lafata proti Slavii odehrál na této pozici velmi dobrý zápas (otáčí se opodál sedícího Lafatu, který je zaskočen - pozn. red.). Kdyby nebylo té penalty, která podle mě nebyla… Ale to už se dostávám někam jinam.“